Изначально встреча должна была состояться 22 июля на стадионе ЦСКА. Матч в пятницу, 21 июля начнется в 19.30 или 20.00 мск. Точное время начала игры станет известно позднее.

ЦСКА в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с греческим АЕКом. Первая игра состоится 25 июля в Афинах, ответная — 2 августа в Москве.