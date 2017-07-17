ЦСКА попросил РФПЛ перенести матч с «Локомотивом» на пятницу

«ЦСКА попросил РФПЛ перенести матч на пятницу, руководствуясь нормами регламента», — сказали в пресс- службе.

ЦСКА 25 июля в Афинах в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет с греческим АЕКом.

Согласно регламенту чемпионата РФПЛ, клубы, участвующие в еврокубках, имеют право на перенос матча чемпионата в рамках одного тура на один день.