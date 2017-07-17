ЦСКА попросил РФПЛ перенести матч с «Локомотивом» на пятницу
МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. ЦСКА обратился в Российскую футбольную
премьер-лигу (РФПЛ) с просьбой о переносе матча второго тура чемпионата страны с московским «Локомотивом» с субботы на пятницу в связи со стартом в квалификации Лиги чемпионов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦСКА.
«ЦСКА попросил РФПЛ перенести матч на пятницу, руководствуясь нормами регламента», — сказали в пресс- службе.
ЦСКА 25 июля в Афинах в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет с греческим АЕКом.
Согласно регламенту чемпионата РФПЛ, клубы, участвующие в еврокубках, имеют право на перенос матча чемпионата в рамках одного тура на один день.
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