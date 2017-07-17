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17 июля 2017, 17:57 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ЦСКА попросил РФПЛ перенести матч с «Локомотивом» на пятницу

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. ЦСКА обратился в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) с просьбой о переносе матча второго тура чемпионата страны с московским «Локомотивом» с субботы на пятницу в связи со стартом в квалификации Лиги чемпионов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦСКА.

«ЦСКА попросил РФПЛ перенести матч на пятницу, руководствуясь нормами регламента», — сказали в пресс- службе.

ЦСКА 25 июля в Афинах в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет с греческим АЕКом.

Согласно регламенту чемпионата РФПЛ, клубы, участвующие в еврокубках, имеют право на перенос матча чемпионата в рамках одного тура на один день.

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Новости Премьер-лиги

Матч второго тура РФПЛ ЦСКА — «Локомотив» перенесен с 22 на 21 июля

Матч второго тура РФПЛ ЦСКА — «Локомотив» перенесен с 22 на 21 июля

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Матч второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московскими клубами ЦСКА и «Локомотив» перенесен с 22 на 21 июля из-за участия армейцев в квалификации Лиги чемпионов, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
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