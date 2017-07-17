«Краснодар» объявил о переходе Андрея Ивана

20-летний нападающий национальной сборной Румынии перешёл в ряды «горожан» из клуба «Университатя» (Крайова).



«Вирджил Андрей Иван родился 4 января 1997 года в румынском городе Морени. В футбольной школе одноименного клуба занимался до 15 лет, затем ещё год тренировался в команде «Спортинг» Питешти. В декабре 2013 года юного талантливого форварда подписал клуб «Университатя» из города Крайова. Сыграв в весенней части сезона-2013/14 8 матчей и забив 1 мяч, 17-летний футболист помог своей команде выйти в сильнейшую лигу страны.

Дебют Андрея в Лиге 1 Румынии состоялся 2 августа 2014 года в игре против «Стяуа». Выйдя на замену за восемь минут до конца поединка, он успел отметиться забитым мячом. Всего в сезоне-2014/15 он появился на поле в 19 встречах, а следующий чемпионат начал уже в качестве основного форварда своей команды. К настоящему моменту Андрей Иван сыграл 101 официальный матч за «Университатю», в которых забил 19 мячей и сделал 18 результативных передач. В стартовавшем в минувший уик-энд чемпионате Румынии он вышел в стартовом составе своей команды, обыгравшей «Политехнику» со счётом 2:0, и отметился голевым пасом партнёру.

С 2012 года Андрей Иван вызывается в юношеские сборные Румынии разных возрастов. Отметился он и в молодёжной команде, а в ноябре 2015 года в 18-летнем возрасте дебютировал в главной национальной дружине страны. С тех пор он ещё четырежды надевал её футболку, однако забитыми мячами в первой сборной пока не отметился.

В настоящее время футбольные клубы «Университатя» Крайова и «Краснодар» достигли договорённости о переходе Андрея Ивана. Футболист в ближайшее время прибудет в Краснодар и после прохождения медицинского обследования подпишет с «горожанами» личный контракт сроком на пять лет, — информирует сайт «быков».