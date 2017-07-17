Сказка о Рыбусе и «Локо»

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Российская публика познакомилась с Мачеем шесть лет назад при печальных для «Спартака» обстоятельствах. Тогда после варшавской результативной ничьей 2:2 красно-белые бодро начали в Лужниках ответный матч с «Легией», забили меньше, чем за полчаса, два мяча, но уже к перерыву получили два ответных. Второй гол у польского клуба забил дальним ударом в «девятку» как раз Рыбус. Когда же зрители смирились с досадным, но неизбежным, как казалось, дополнительным временем, победу гостям принес Гол — уж такая фамилия у ныне полузащитника «Амкара».

Автор победного мяча перебрался в российский чемпионат через два года. Рыбус же, выступавший за сборную Польши еще с осени 2009 года, оказался уже зимой в «Тереке», которым руководил Станислав Черчесов.

К тому времени «Легия» вышла из группы Лиги Европы в 1/16 финала и крепко зарубилась на этой стадии турнира с лиссабонским «Спортингом» (2:2, 0:1). Только после матчей с португальской командой полузащитник отправился в клуб из Грозного, который, по данным сайта transfermarkt.com, заплатил за него 3,2 миллиона евро. И сразу новичок стал приносить пользу грозненской команде, забив в 11 весенних матчах чемпионата три гола.

Летом Рыбус принял участие в домашнем Euro и, в частности, сыграл в Варшаве против Греции (1:1).

Всего за четыре с половиной сезона у поляка набралось за «Терек» 108 матчей (7 — в Кубке России) и 18 голов. А год назад он перебрался в качестве свободного агента в «Лион», где имел следующие статистические показатели: 18 матчей в чемпионате, 2 — в национальных кубковых турнирах, 7 — в еврокубках. И ни одного гола.

Пропал вкус к атаке? Не в этом дело. С годами у Рыбуса изменилась позиция на поле. Изначально он был правым атакующим полузащитником, потом переместился налево — «Терек», собственно, приобретал его как игрока левого фланга — и, наконец, отодвинулся в оборону. Впервые, по его признанию, он сыграл левого защитника 30 ноября 2014 года, когда «Терек» принимал «Краснодар» (0:1). «У меня получались подключения в атаку, но над оборонительными действиями нужно еще работать», — сказал после того матча Рыбус.

Эта переквалификация очень понравилась сборной Польши! Увы, европейский чемпионат во Франции Рыбус пропустил из-за травмы плеча, полученной в самом последнем матче за «Терек» против «Ростова» на финише чемпионата 2015/16.

Да и в «Лион» Мачея брали именно как левого защитника. При этом главный тренер Брюно Женезьо сравнил его по манере игры с Лизаразу и Тремулинасом, известными чрезвычайно активными подключениями в атаку. Однако в «Лионе» поляк играл реже своего конкурента по позиции Мореля. У француза за сезон набежало 44 матча против 27 у Рыбуса.

Эксперты отмечали у Мачея позиционные ошибки, которые футболист, впрочем, во многом компенсировал боевитостью, большим объемом работы и настойчивым преследованием оппонента. При этом он охотно подключался в наступление, умело исполнял стандарты. А об умении бить издали должен помнить по лужниковскому матчу с «Легией» Дикань.

Весной распространились упорные слухи о переходе поляка в ЦСКА. Выглядело логично, учитывая эксперименты Виктора Гончаренко с позицией левого защитника, на которой кого только не пробовали, включая Тошича. Армейские руководители, однако, интерес к поляку не подтверждали.