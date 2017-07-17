«Зенит» ведет поиски защитника и игрока группы атаки
Петербургский «Зенит» в текущее трансферное окно намерен приобрести еще двух футболистов — центрального защитника и игрока группы атаки.
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В расширенный список входят 16 футболистов, передает «Федеральное агентство новостей». Что касается позиции в группе атаки, то Роберто Манчини хочет видеть в команде универсального игрока, что позволило бы менять схему по ходу матча.
Отмечается, что переговоры с кандидатами ведет непосредственно итальянский специалист.
В текущем межсезонье к «Зениту» присоединились защитники Денис Терентьев и Дмитрий Богаев, полузащитники Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин и Дарел Кузяев, а также нападающие Себастьян Дриусси и Дмитрий Полоз.
В матче первого тура РФПЛ петербургский клуб одержал победу над дебютантом чемпионата хабаровским СКА со счетом 0:2. Голами отметились Дарел Кузяев и Александр Кокорин.
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