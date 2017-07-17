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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30410548/
17 июля 2017, 15:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Фратрия» объявила сбор средств на возведения памятника Черенкову

«Спартак», благотворительный фонд «Красно-белое сердце» и родные легендарного полузащитника столичной команды Фёдора Черенкова сообщили, что закончился этап разработки и согласования проекта памятника на его могилу.

Спартак благотворительный фонд Красно-белое сердце и родные легендарного полузащитника столичной команды Фёдора <span class=error>Черенкова</span> сообщили что закончился этап разработки и согласования проекта памятника на его могилу. Увеличить
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«Спартак» готов полностью оплатить все работы по возведению памятника. При этом каждый болельщик может внести свой вклад в это благое дело. Фёдор Черенков радовал всех нас своей игрой и, жертвуя любую необременительную сумму, все мы сможем отдать долг народному футболисту, — говорится на сайте «Фратрии».

Вы можете перевести средства на счет фонда «Красно-белое сердце», указав следующие реквизиты:

ИНН получателя платежа: 7719288768

КПП получателя платежа: 771901001

Расчетный счёт получателя платежа: 40703810200360001056

Наименование банка получателя платежа: ОАО «УРАЛСИБ»

Адрес банка: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Номер корр. счёта банка получателя платежа: 30101810100000000787

БИК банка получателя платежа: 044525787

Наименование платежа: Пожертвование на памятник Фёдору Черенкову.

Кроме того, у вас есть возможность сделать перевод на счёт через «Яндекс-кошелёк» — 41001291774880 или на счёт через WebMoney — R463096641225.

Помимо этого, вы можете оставить деньги в офисе «Фратрии».

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