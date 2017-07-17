На стадионе ЦСКА появилось граффити с изображением Слуцкого

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Специалист был назначен наставником ЦСКА 26 октября 2009 года. 6 декабря 2016 года было объявлено об уходе специалиста из клуба. ЦСКА под руководством Слуцкого трижды выигрывал чемпионат России и по два раза — Кубок и Суперкубок.

В начале июня «Халл Сити» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">7 лет - 7 трофеев: <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hash">#Слуцкий</a> оставил яркий след в истории <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#ЦСКА</a>. Красочное напоминание о тех годах теперь есть на верхнем ярусе трибуны K ? <a href="https://t.co/dqWk1MdImm">pic.twitter.com/dqWk1MdImm</a></p>— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) <a href="https://twitter.com/pfc_cska/status/886886085615288320">17 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>