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17 июля 2017, 15:01 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

На стадионе ЦСКА появилось граффити с изображением Слуцкого

Домашний стадион ЦСКА «ВЭБ Арена» украсили изображением бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого.

Домашний стадион ЦСКА <span class=error>ВЭБ</span> Арена украсили изображением бывшего главного тренера команды Леонида <span class=error>Слуцкого</span>. Увеличить
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Специалист был назначен наставником ЦСКА 26 октября 2009 года. 6 декабря 2016 года было объявлено об уходе специалиста из клуба. ЦСКА под руководством Слуцкого трижды выигрывал чемпионат России и по два раза — Кубок и Суперкубок.

В начале июня «Халл Сити» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера.

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