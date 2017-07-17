На стадионе ЦСКА появилось граффити с изображением Слуцкого
Домашний стадион ЦСКА «ВЭБ Арена» украсили изображением бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого.
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Специалист был назначен наставником ЦСКА 26 октября 2009 года. 6 декабря 2016 года было объявлено об уходе специалиста из клуба. ЦСКА под руководством Слуцкого трижды выигрывал чемпионат России и по два раза — Кубок и Суперкубок.
В начале июня «Халл Сити» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера.
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