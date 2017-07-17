Силкин: Пойдет масть и увидим прежнего Кокорина
Бывший главный тренер московского «Динамо», в данный момент занимающий должность директора по подготовке резерва
бело-голубых, Сергей Силкин в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о дебюте Роберто Манчини во главе «Зенита», прокомментировал шоу перед матчем грозненского «Ахмата» с приглашением Роналдиньо, а также рассказал об ожиданиях от московского дерби.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Как вам жеребьевка первого тура РФПЛ? Вашу бывшую команду «Динамо» ожидает встреча с чемпионом прошлого года…
— Да, не припомню такого, чтобы сразу со «Спартаком» мы встречались. Но календарь есть календарь.
Очень интересная игра должна быть:
Так что футболистов и той, и другой команды лишний раз настраивать не надо. Посмотрим, во что будут играть
— Может ли сыграть на руку «Динамо» то, что «Спартак» совсем недавно провел 120 минут в матче за Суперкубок России?
— Думаю, это никак не повлияет на матч. Вот если бы
— На данный момент турнирную таблицу возглавляет ЦСКА, который победил «Анжи» со счетом 3:1. Как смотрелась команда после межсезонья, на ваш взгляд?
— Первое место ЦСКА по ходу этого тура еще ничего не значит. Любая команда из победивших, которая забила бы больше, чем армейцы, сейчас бы лидировала. Выводов об игре команды пока делать не будем. Надо хотя бы, чтобы игр пять прошло.
— В составе армейцев все еще нет ни одного новичка…
— Это зависит от финансовых возможностей клуба. Если они есть, то трансферы, наверное, будут.
— Второе место в данный момент занимает «Зенит», от которого ждут очень многого в этом сезоне. С новым тренером, с обновленным составом
— Конечно, удался! Команда ведь выиграла.
Плюс Манчини посмотрел, какая у нас земля широкая (смеется). На нашей футбольной карте есть точки, которые гораздо дальше, чем в Европе. Там ведь максимум два часа
Что касается «СКА», то Хабаровск, конечно, никогда не был очень футбольным городом, уровень там совсем другой. В прошлом году команда проявила недюжинные волевые качества и за счет них вышла в
— Новичок «Зенита» Леандро Паредес вышел с первых минут и отыграл до финального свистка. Такое доверие тренера к едва присоединившемуся к клубу игроку оправданно?
— Ну, конечно! А для чего его покупают? Это было бы странно, если бы «Зенит» купил игрока и начал потихоньку подпускать его к основе. Это молодых ребят надо вводить в команду понемножку, а уже зарекомендовавших себя футболистов нет нужды мариновать. Если тренер покупает игрока, значит, он ему нужен в основной группе, и потому Паредес обязательно должен играть в стартовом составе.
— Александр Кокорин забил в первом туре этого сезона, хотя за весь прошлый он записал на свой счет только пять мячей. Этот гол может задать хороший тон выступлениям Александра в этом году?
— То, что Кокорин
Если пойдет масть, то мы увидим прежнего Кокорина.
— Еще одна команда из Ленинградской области — «Тосно» — дома встречалась с «Уфой» и уступила 0:1. На матч, проходивший в
— Тут не надо забывать, что «Тосно»
Этой команде, как и всем, кто вышел из первого дивизиона, придется нелегко. Ленинградцы — это коллектив наподобие «СКА-Хабаровска»: команда силовая, мощная, в прошлом году она забивала много мячей со стандартных положений, но все это было на уровне той лиги. Мы еще увидим, как будет складываться судьба СКА в нынешнем сезоне.
— Через два тура армейцам предстоит домашний матч с «Зенитом», который фактически станет для команды выездным — трибуны заполнятся болельщиками
— Для «Тосно» любой соперник будет тяжелым, без разницы, какой это клуб. В
Разве что
— В матче «Рубин» — «Краснодар» многие ждали яркого возвращения Курбана Бердыева, который вместе с собой перевез в Казань Сослана Джанаева, Сердара Азмуна, Федора Кудряшова и Владимира Граната, но вышло домашнее поражение…
— Сразу все не бывает. Вот если бы Бердыев всю команду перевез, то результаты были бы другими. А так Азмун вернулся в знакомый клуб, а вот для Джанаева, Кудряшова и Граната это новый этап в карьере, они еще не сыграны с партнерами. Чтобы создать монолитный коллектив, нужно
Еще
— В этом туре также встретились «Ахмат» и «Амкар». Перед началом матча в честь переименования грозненского клуба было организовано грандиозное шоу с выступлением многих звезд, был приглашен и легендарный бразилец Роналдиньо. Как вы относитесь к такому шоу перед началом сезона? Было ли это сделано для того, чтобы примириться с теми болельщиками, который были отчасти против изменения названия команды?
— Да, я смотрел это шоу. Думаю, в первую очередь оно было организовано для популяризации футбола. Приехал в Грозный Роналдиньо — люди приходят на стадион, хотя посмотреть на него вживую, ведь это величайший игрок, который признавался лучшим футболистом мира.
А то, что название клуба сменили — конечно, «Терек» попривычнее будет, но не думаю, что только
Что касается самой игры, то футболисты «Ахмата» забили очень красивый гол. В
— Гол «Ахмата» забил новичок клуба — бразильский нападающий Леандро Жаба. Также грозненцы приобрели еще двух бразильцев — защитника Сампайо и полузащитника Раванелли. Как вы оцениваете новый проект Олега Кононова?
— Если Кононов их купил, значит, эти игроки ему нужны. Жаба играл с первых минут, как и Сампайо. Раванелли вышел на замену, не знаю, с чем это было связано. Вообще Кононов всегда мне был симпатичен — своим поведением, отношение к футболу, пониманием игры. Для «Ахмата» приобретение такого специалиста — это большая удача.
— Новый «Ростов» с Ильей Абаевым на воротах, с линией обороны, в которой было три новичка из четырех, с трудом вырвал ничью на выезде у «Урала» (1:1).
— Впереди у «Ростова» очень непростой год, потому что большая группа игроков ушла. Думаю, сезон будет тяжелейший.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter