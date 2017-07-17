Силкин: Пойдет масть и увидим прежнего Кокорина

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— Как вам жеребьевка первого тура РФПЛ? Вашу бывшую команду «Динамо» ожидает встреча с чемпионом прошлого года…

— Да, не припомню такого, чтобы сразу со «Спартаком» мы встречались. Но календарь есть календарь.

Очень интересная игра должна быть: все-таки «Динамо» год не было в Премьер-лиге, а для нас самый главный соперник — это красно-белые, и наоборот.

Так что футболистов и той, и другой команды лишний раз настраивать не надо. Посмотрим, во что будут играть бело-голубые после года в ФНЛ.

— Может ли сыграть на руку «Динамо» то, что «Спартак» совсем недавно провел 120 минут в матче за Суперкубок России?

— Думаю, это никак не повлияет на матч. Вот если бы красно-белые проиграли, то какая-то доля негатива могла бы проявиться, а поскольку они одержали победу, то будут на позитиве. Знаете, у победителей ведь и болячки быстрее заживают. Трех дней «Спартаку» будет вполне достаточно, чтобы восстановиться.

— На данный момент турнирную таблицу возглавляет ЦСКА, который победил «Анжи» со счетом 3:1. Как смотрелась команда после межсезонья, на ваш взгляд?

— Первое место ЦСКА по ходу этого тура еще ничего не значит. Любая команда из победивших, которая забила бы больше, чем армейцы, сейчас бы лидировала. Выводов об игре команды пока делать не будем. Надо хотя бы, чтобы игр пять прошло.

— В составе армейцев все еще нет ни одного новичка…

— Это зависит от финансовых возможностей клуба. Если они есть, то трансферы, наверное, будут.

— Второе место в данный момент занимает «Зенит», от которого ждут очень многого в этом сезоне. С новым тренером, с обновленным составом сине-бело-голубые победили на выезде «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Дебют Роберто Манчини удался?

— Конечно, удался! Команда ведь выиграла.

Плюс Манчини посмотрел, какая у нас земля широкая (смеется). На нашей футбольной карте есть точки, которые гораздо дальше, чем в Европе. Там ведь максимум два часа куда-то лететь, а тут, пожалуйста, — восемь или девять.

Что касается «СКА», то Хабаровск, конечно, никогда не был очень футбольным городом, уровень там совсем другой. В прошлом году команда проявила недюжинные волевые качества и за счет них вышла в Премьер-лигу. Но в высшем дивизионе есть коллективы помастеровитее, и хабаровчанам здесь будет непросто.

— Новичок «Зенита» Леандро Паредес вышел с первых минут и отыграл до финального свистка. Такое доверие тренера к едва присоединившемуся к клубу игроку оправданно?

— Ну, конечно! А для чего его покупают? Это было бы странно, если бы «Зенит» купил игрока и начал потихоньку подпускать его к основе. Это молодых ребят надо вводить в команду понемножку, а уже зарекомендовавших себя футболистов нет нужды мариновать. Если тренер покупает игрока, значит, он ему нужен в основной группе, и потому Паредес обязательно должен играть в стартовом составе.

— Александр Кокорин забил в первом туре этого сезона, хотя за весь прошлый он записал на свой счет только пять мячей. Этот гол может задать хороший тон выступлениям Александра в этом году?

— То, что Кокорин забивать-то умеет, никто не сомневался. Но продолжится ли эта тенденция, покажут следующие игры.

Если пойдет масть, то мы увидим прежнего Кокорина.

— Еще одна команда из Ленинградской области — «Тосно» — дома встречалась с «Уфой» и уступила 0:1. На матч, проходивший в Санкт-Петербурге, пришло 4000 человек. Как можете прокомментировать такую низкую посещаемость, и может ли «Тосно» как-то изменить эту ситуацию, даже если будет великолепно играть?

— Тут не надо забывать, что «Тосно» все-таки не питерская команда. Раньше они выступали в Великом Новгороде. Естественно, что для большинства местных болельщиков есть «Зенит» и «Динамо» из Санкт-Петербурга. Не стоит ожидать на «Тосно» токой же посещаемости, как на ведущих командах Премьер-лиги.

Этой команде, как и всем, кто вышел из первого дивизиона, придется нелегко. Ленинградцы — это коллектив наподобие «СКА-Хабаровска»: команда силовая, мощная, в прошлом году она забивала много мячей со стандартных положений, но все это было на уровне той лиги. Мы еще увидим, как будет складываться судьба СКА в нынешнем сезоне.

— Через два тура армейцам предстоит домашний матч с «Зенитом», который фактически станет для команды выездным — трибуны заполнятся болельщиками сине-бело-голубых… В такой атмосфере каково будет играть тосненцам, как вы считаете?

— Для «Тосно» любой соперник будет тяжелым, без разницы, какой это клуб. В Премьер-лиге нет явно слабых команд.

Разве что кто-то из ведущих клубов может легкомысленно подойти к встрече с «Тосно», мол, они недавно из ФНЛ пришли. А команды из второй половины турнирной таблицы, да и те, кто занимает шестое, седьмое место будут играть против этого коллектива на максимуме.

— В матче «Рубин» — «Краснодар» многие ждали яркого возвращения Курбана Бердыева, который вместе с собой перевез в Казань Сослана Джанаева, Сердара Азмуна, Федора Кудряшова и Владимира Граната, но вышло домашнее поражение…

— Сразу все не бывает. Вот если бы Бердыев всю команду перевез, то результаты были бы другими. А так Азмун вернулся в знакомый клуб, а вот для Джанаева, Кудряшова и Граната это новый этап в карьере, они еще не сыграны с партнерами. Чтобы создать монолитный коллектив, нужно какое-то время, надо притереться к партнерам.

Еще две-три игры — и мы увидим настоящий «Рубин» Бердыева.

— В этом туре также встретились «Ахмат» и «Амкар». Перед началом матча в честь переименования грозненского клуба было организовано грандиозное шоу с выступлением многих звезд, был приглашен и легендарный бразилец Роналдиньо. Как вы относитесь к такому шоу перед началом сезона? Было ли это сделано для того, чтобы примириться с теми болельщиками, который были отчасти против изменения названия команды?

— Да, я смотрел это шоу. Думаю, в первую очередь оно было организовано для популяризации футбола. Приехал в Грозный Роналдиньо — люди приходят на стадион, хотя посмотреть на него вживую, ведь это величайший игрок, который признавался лучшим футболистом мира.

А то, что название клуба сменили — конечно, «Терек» попривычнее будет, но не думаю, что только из-за смены имени стоило бы Роналдиньо приглашать.

Что касается самой игры, то футболисты «Ахмата» забили очень красивый гол. В какие-то моменты «Амкар» владел инициативой и был близок к тому, чтобы сравнять счет, но, тем не менее, результат по игре — 1:0, победа хозяев. Грозненцы реализовали свои возможности, а у пермяков ничего не получилось.

— Гол «Ахмата» забил новичок клуба — бразильский нападающий Леандро Жаба. Также грозненцы приобрели еще двух бразильцев — защитника Сампайо и полузащитника Раванелли. Как вы оцениваете новый проект Олега Кононова?

— Если Кононов их купил, значит, эти игроки ему нужны. Жаба играл с первых минут, как и Сампайо. Раванелли вышел на замену, не знаю, с чем это было связано. Вообще Кононов всегда мне был симпатичен — своим поведением, отношение к футболу, пониманием игры. Для «Ахмата» приобретение такого специалиста — это большая удача.

— Новый «Ростов» с Ильей Абаевым на воротах, с линией обороны, в которой было три новичка из четырех, с трудом вырвал ничью на выезде у «Урала» (1:1).

— Впереди у «Ростова» очень непростой год, потому что большая группа игроков ушла. Думаю, сезон будет тяжелейший.