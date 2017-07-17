Футболист Максим Григорьев достиг договоренности о переходе в «Урал»

В понедельник стало известно, что 27-летний Григорьев расторг контракт с «Ростовом» по обоюдному согласию сторон.

«Сегодня Григорьев должен прилететь в Екатеринбург, а завтра подписать контракт. Принципиальная договоренность достигнута», — сообщил источник.

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов не стал отрицать возможный переход. «Ясность должна наступить завтра, специалисты селекционного отдела ведут необходимую работу», — сказал он.

В «Ростов» полузащитник перешел в 2014 году на правах аренды из «Локомотива», а в прошлом году подписал с клубом полноценное соглашение. Первую часть прошлого сезона Григорьев провел в ростовской команде (шесть игр в премьер- лиге), вторую — в «Оренбурге» на правах аренды (10). На счету полузащитника четыре матча в сборной России в 2012—2014 годах.