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17 июля 2017, 14:26 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист Максим Григорьев достиг договоренности о переходе в «Урал»

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Футболист Максим Григорьев достиг договоренности о переходе в екатеринбургский «Урал». Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.

В понедельник стало известно, что 27-летний Григорьев расторг контракт с «Ростовом» по обоюдному согласию сторон.

«Сегодня Григорьев должен прилететь в Екатеринбург, а завтра подписать контракт. Принципиальная договоренность достигнута», — сообщил источник.

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов не стал отрицать возможный переход. «Ясность должна наступить завтра, специалисты селекционного отдела ведут необходимую работу», — сказал он.

В «Ростов» полузащитник перешел в 2014 году на правах аренды из «Локомотива», а в прошлом году подписал с клубом полноценное соглашение. Первую часть прошлого сезона Григорьев провел в ростовской команде (шесть игр в премьер- лиге), вторую — в «Оренбурге» на правах аренды (10). На счету полузащитника четыре матча в сборной России в 2012—2014 годах.

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