«Спартаку» «Динамо» не соперник. Колонка Сергея Микулика
Обозреватель «Советского спорта» — о центральном матче первого тура РФПЛ.
Если с утра понедельника
При таком раскладе проигрыш чемпиону в два мяча можно смело приравнивать к ничьей, а если в один — то почти к победе.
Нет, бесспорно, тренером на предматчевой установке будут произнесены совсем другие, правильные слова, но это раньше тренер в клубе был царь и бог,
А на равных со «Спартаком» «Динамо» уже играло — только не с первым, и в прошлом сезоне. При этом пыталось действовать с позиции силы — когда вы сами себя назначаете фаворитом, это всегда повышает самооценку. А вот если готовы закатить банкет по случаю восьмого места — то смотреть вам на чемпиона снизу вверх через семь, в лучшем случае, ступенек. Оттуда победа ну никак не просматривается.
«Спартак» же пока даже в души самых преданных поклонников вселяет сдержанный оптимизм — все
И потом — если команда количеством пока не приросла, то штаб тренерский укрепился очень основательно. Вот тут, чувствуется, у Карреры был полный
По мне — так Каррера исключительно грамотно выстраивает свою вертикаль управления командой. Вы мне Селихова зимой без острой необходимости купили — будь любезны летом продлить контракт с Ребровым. На место Зобнина человек срочно нужен? Погодите, я успеется — я пока с внутренним резервом окончательно разберусь. Вы Мельгарехо форвардом брали, а у меня он, может, как распасовщик оживет.
И вообще, если победители, как известно, состава не меняют, то
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