Тренер: Хорошо, что после возвращения в РФПЛ «Динамо» сразу сыграет со «Спартаком»

«Динамо» по итогам прошлого сезона вернулось в РФПЛ из ФНЛ. В первом туре чемпионата России-2017/18 «Динамо» во вторник встретится со «Спартаком».

«Год в ФНЛ получился очень информативным в том плане, что могут ли люди играть под нагрузкой, могут ли они быть ответственными за результат. Практически все прошли этот тест, но тот год в ФНЛ буду вспоминать всегда», — сказал Калитвинцев в видеоинтервью, опубликованном на официальном сайте «Динамо».