Тренер: Хорошо, что после возвращения в РФПЛ «Динамо» сразу сыграет со «Спартаком»
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. Хорошо, что московское «Динамо» после возвращения в РФПЛ сразу же сыграет с чемпионом России столичным «Спартаком», считает главный тренер «бело-голубых» Юрий Калитвинцев.
«Динамо» по итогам прошлого сезона вернулось в РФПЛ из ФНЛ. В первом туре чемпионата России-2017/18 «Динамо» во вторник встретится со «Спартаком».
«Год в ФНЛ получился очень информативным в том плане, что могут ли люди играть под нагрузкой, могут ли они быть ответственными за результат. Практически все прошли этот тест, но тот год в ФНЛ буду вспоминать всегда», — сказал Калитвинцев в видеоинтервью, опубликованном на официальном сайте «Динамо».
«Хорошо ли начинать сезон с такой игры? Это спорный вопрос. Хорошо начинать с победы, независимо от того, кого ты обыграешь. Как по мне, то это здорово. Сразу окунемся в
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