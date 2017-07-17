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17 июля 2017, 14:21 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Тренер: Хорошо, что после возвращения в РФПЛ «Динамо» сразу сыграет со «Спартаком»

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Хорошо, что московское «Динамо» после возвращения в РФПЛ сразу же сыграет с чемпионом России столичным «Спартаком», считает главный тренер «бело-голубых» Юрий Калитвинцев.

«Динамо» по итогам прошлого сезона вернулось в РФПЛ из ФНЛ. В первом туре чемпионата России-2017/18 «Динамо» во вторник встретится со «Спартаком».

«Год в ФНЛ получился очень информативным в том плане, что могут ли люди играть под нагрузкой, могут ли они быть ответственными за результат. Практически все прошли этот тест, но тот год в ФНЛ буду вспоминать всегда», — сказал Калитвинцев в видеоинтервью, опубликованном на официальном сайте «Динамо».

«Хорошо ли начинать сезон с такой игры? Это спорный вопрос. Хорошо начинать с победы, независимо от того, кого ты обыграешь. Как по мне, то это здорово. Сразу окунемся в премьер-лигу, без раскачки сыграем с чемпионом. Уже после первого тура мы прекрасно поймем силу чемпионата. Выиграем — здорово. Сыграем вничью — не так хорошо. Про проигрыш я не говорю. Хорошо, что мы уже в первом туре играем с чемпионом России», — добавил тренер.

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