«Арсенал» ушёл от поражения в матче молодёжного первенства с «Локомотивом»

Встреча, проходившая на стадионе «Локомотив-Перово» завершилась вничью (1:1).

Хозяева ушли на перерыв, ведя в счёте. На 6-й минуте отличился Александр Долгов. «Локомотив» на протяжении всего матча удерживал минимальное преимущество, но пропустил в концовке встречи. На 90-й минуте от поражения «Арсенал» спас Денис Седых.

Первый тур завершится матчем «Динамо» — «Спартак», который состоится 17 июля. Начало — 16:00 мск.