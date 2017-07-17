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17 июля 2017, 14:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Арсенал» ушёл от поражения в матче молодёжного первенства с «Локомотивом»

В Москве завершился матч 1-го тура российского молодёжного первенства между «Локомотивом» и тульским «Арсеналом».

Встреча, проходившая на стадионе «Локомотив-Перово» завершилась вничью (1:1).

Хозяева ушли на перерыв, ведя в счёте. На 6-й минуте отличился Александр Долгов. «Локомотив» на протяжении всего матча удерживал минимальное преимущество, но пропустил в концовке встречи. На 90-й минуте от поражения «Арсенал» спас Денис Седых.

Первый тур завершится матчем «Динамо» — «Спартак», который состоится 17 июля. Начало — 16:00 мск.

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