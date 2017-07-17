Переход Канунникова в «Спартак»: в Казани настаивают, что игрок стоит 6 миллионов евро

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СКОЛЬКО ИГРОК СТОИТ.

Уже известно, что в контракте игрока есть опция — так называемый buyout clause или отступные. Они составляют 1 миллион евро — очевидно, что именно на эту сумму ориентируются в «Спартаке». Сделка выгодная: купить россиянина в возрасте 26 лет, футболиста сборной, всего за миллион евро (при том, что transfermarkt.com оценивает Канунникова в 4) — это очень хорошо.

В «Рубине», впрочем, полагают, что цифры иные. Дело в том, что в контракте игрока с клубом стоит пункт о другой сумме отступных — 6 миллионов евро.

Откуда тогда взялся миллион? Эти деньги прописаны в дополнительном соглашении, которое на прошлой неделе принес в «Рубин» футболист. У казанцев есть вопросы по законности этого документа. В договоре Каннуникова с клубом стоит подпись прежнего генерального директора «Рубина» Айрата Гараева, допсоглашение (с той же датой) подписано другим человеком — по доверенности от клуба, выданной в 2014-м году.

По некоторым данным, «Рубин» планирует обратиться в правоохранительные органы с целью проверки ситуации.

Сам Канунников готов к переходу в «Спартак». Вероятно, судьба трансфера в этой истории — лишь вопрос цены, которую согласуют клубы.

ЧТО ГОВОРЯТ В «РУБИНЕ».

Ситуацию пока прокомментировал только главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев.

После игры с «Краснодаром» на пресс-конференции тренер сказал следующее:

— Я с Максимом разговаривал только по игре. Каково будет его решение, мы не знаем.

ЧТО ГОВОРЯТ В «СПАРТАКЕ».

Комментариев непосредственно по Канунникову не последовало. Однако после матча за Суперкубок владелец «Спартака» Леонид Федун так ответил на вопрос о том, ждать ли усиления.

— Спрашивайте у Карреры и Родионова. Бюджет выделен. Надеюсь, уже завтра-послезавтра вы что-то услышите.

Дело было в пятницу вечером. Возможно, именно с расчетом на завершение сделки по Канунникову и была сказана эта фраза.