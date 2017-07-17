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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30408808/
17 июля 2017, 17:00 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Писарев: Самое большое зло Премьер-Лиги — госфинансирование

Бывший тренер молодёжной сборной России и спортивный директор РФС Николай Писарев, ныне возглавляющий «Олимпиец», высказал мнение, почему сборная России в настоящее время не способна на равных противостоять лучшим национальным командам в мире.

«Я считаю, что это слабость российского чемпионата. Он неконкурентоспособный, и все говорят про лимит, но я думаю, что это меньшее зло. Самое большое зло — госфинансирование. Потому что футболисты должны зарабатывать деньги, а не получать. Сейчас зачастую они их просто получают, и им все равно, сколько людей приходят на матчи. Образно говоря, на казанский “Рубин” приходит три с половиной тысячи зрителей на новый стадион, а игрокам всё равно. На контрактах футболистов это никак не отражается», — цитирует Писарева «Время Н».

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