«Я считаю, что это слабость российского чемпионата. Он неконкурентоспособный, и все говорят про лимит, но я думаю, что это меньшее зло. Самое большое зло — госфинансирование. Потому что футболисты должны зарабатывать деньги, а не получать. Сейчас зачастую они их просто получают, и им все равно, сколько людей приходят на матчи. Образно говоря, на казанский “Рубин” приходит три с половиной тысячи зрителей на новый стадион, а игрокам всё равно. На контрактах футболистов это никак не отражается», — цитирует Писарева «Время Н».