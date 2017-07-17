Около 1,5 тысячи билетов осталось в продаже на матч «Динамо» — «Спартак»
МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московское «Динамо» ожидает аншлаг на домашнем матче чемпионата России по футболу со «Спартаком», в продаже осталось около 1,5 тысячи билетов. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе бело-голубых.
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Встреча первого тура пройдет во вторник на подмосковной «Арене-Химки», которая вмещает 18,6 тысячи зрителей, начало — в 19:30 мск.
«Динамо» ожидает аншлаг на предстоящем матче. В продаже осталось около 1,5 тысячи билетов, так что советуем не затягивать с покупкой и приходить в офисы продаж, — сообщили в
«Спартак» занимается реализацией билетов на пять секторов стадиона, что составляет около 5 тысяч.
В воскресенье президент Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин сообщил ТАСС, что МВД и администрация Химок обращалась в лигу с просьбой о переносе матча. Связано это с тем, что в этот же день в подмосковном Жуковском пройдет авиасалон «МАКС-2017», что может создать трудности с обеспечением безопасности. Также во вторник в 19:30 на стадионе в Черкизове «Локомотив» примет в рамках чемпионата тульский «Арсенал».
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