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17 июля 2017, 13:10 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: Футболист Рыбус подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом»

ТАСС, 17 июля. Полузащитник французского футбольного клуба «Лион» и сборной Польши Мацей Рыбус во вторник пройдет медобследование и подпишет трехлетний контракт с российским «Локомотивом». Об этом журналист польского издания Przeglad sportowy Петр Войозик написал в Twitter.

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«Во вторник Рыбус пройдет медобследование в Риме и подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом», — сообщил он.

Рыбус известен российским болельщикам по выступлению за грозненский «Терек» (ныне «Ахмат») с 2012 по 2016 год. В 2016 году игрок перешел в «Лион» в статусе свободного агента. 27-летний полузащитник в сезоне-2016/17 провел 28 матчей в различных турнирах.

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