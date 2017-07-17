СМИ: Футболист Рыбус подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом»

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«Во вторник Рыбус пройдет медобследование в Риме и подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом», — сообщил он.

Рыбус известен российским болельщикам по выступлению за грозненский «Терек» (ныне «Ахмат») с 2012 по 2016 год. В 2016 году игрок перешел в «Лион» в статусе свободного агента. 27-летний полузащитник в сезоне-2016/17 провел 28 матчей в различных турнирах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pl" dir="ltr">Maciej Rybus przejdzie jutro w Rzymie testy medyczne i podpisze 3–letni kontrakt z Lokomotiwem Moskwa</p>— Piotr Wołosik (@PiotrWolosik) <a href="https://twitter.com/PiotrWolosik/status/886837179816824833">17 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>