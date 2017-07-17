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17 июля 2017, 16:03 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

В холодоцентре «ВТБ Арена парк» начались монтажные работы

В рамках реализации проекта «ВТБ Арена парк» подрядчик по обустройству инженерных систем АО «АРМО-ГРУПП» объявил о начале монтажных работ в холодоцентре.

В градирне, построенной в прошлом году неподалеку от стадиона «Динамо», началась установка оборудования, которое необходимо для завершения работ по созданию системы холодоснабжения комплекса.

В соответствии с разработанным проектом, это оборудование будет смонтировано в специально подготовленном котловане и соединено с основным помещением холодоцентра проложенными в тоннеле трубопроводами большого диаметра.

«График строительства достаточно напряженный, инженеры прибегают к системе организации работ, которая позволяет вести строительство конструкций здания параллельно с инженерными системами — зачастую это сложнее, чем проектирование отдельных самостоятельных инженерных систем или элементов здания. Такая координация становится возможной благодаря детальному анализу процесса строительства, отдельных силовых и несущих элементов здания, а также анализу расположенного на них инженерного оборудования», — заявил директор по строительству стадиона «Динамо» Сергей Цыбин.

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