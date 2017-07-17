В холодоцентре «ВТБ Арена парк» начались монтажные работы

В градирне, построенной в прошлом году неподалеку от стадиона «Динамо», началась установка оборудования, которое необходимо для завершения работ по созданию системы холодоснабжения комплекса.

В соответствии с разработанным проектом, это оборудование будет смонтировано в специально подготовленном котловане и соединено с основным помещением холодоцентра проложенными в тоннеле трубопроводами большого диаметра.

«График строительства достаточно напряженный, инженеры прибегают к системе организации работ, которая позволяет вести строительство конструкций здания параллельно с инженерными системами — зачастую это сложнее, чем проектирование отдельных самостоятельных инженерных систем или элементов здания. Такая координация становится возможной благодаря детальному анализу процесса строительства, отдельных силовых и несущих элементов здания, а также анализу расположенного на них инженерного оборудования», — заявил директор по строительству стадиона «Динамо» Сергей Цыбин.