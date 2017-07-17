«Ахмат» победил «Амкар» в первом туре чемпионата России по футболу
В воскресенье в Грозном матчем «Ахмат» — «Амкар» завершился первый
уик-энд нового сезона в российском футболе. «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях и тенденциях старта отечественного чемпионата.
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Видимо, что-то случилось...
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Лидеры — в полном порядке.
В минувший
Важный момент: во всех этих встречах потенциальные чемпионы РФПЛ добились в целом уверенных викторий, несмотря на немалое сопротивление со стороны соперников.
И если судить именно по стартовым матчам, то можно прийти к выводу, что. впервые за долгие годы все основные претенденты на чемпионство подошли к началу первенства в хорошей физической и игровой готовности и планируют с ходу показывать максимальные результаты.
Более других поразил, конечно, «Зенит» — особенно памятуя о том, что их себя команда представляла в минувшем сезоне.
Причем нельзя сказать, что порадовали
Особо порадовал Леандро Паредес, перебравшийся в
Кроме того, полузащитник несколько раз выдавал такие передачи через полполя, что аплодировали им стоя даже нейтральные болельщики.
Схожая ситуация была в нашем чемпионате в минувшем году, когда новобранец «Спартака» Фернандо, даже не исполняя результативных, а также ярких действий, со стартовых матчей в
сам «Спартак» в межсезонье, кажется, сумел сделать самое важное — не растерять былой настрой, благодаря которому
Да,
В первом матче сезона подопечным Массимо Карреры противостоял традиционно грозный на короткой дистанции «Локомотив», игравший при этом дома и с Ари (семь мячей в восьми встречах против спартаковцев) в нападении, но лишить соперника Суперкубка, несмотря на все потуги не смог: действующие чемпионы очень уверенно смотрелись и в созидании (пусть и в завершающей стадии не все получалось), и при высокой обороне, практически не оставив противникам шансов на успех.
Приятно удивил и ЦСКА — армейцы, привычно экономящие на трансферах и предпочитающие добиваться успеха проверенными годами игроками, в прошлом году выглядели уставшими и даже отчасти исчерпавшими себя.
Однако Виктору Гончаренко, пришедшему в
«Рубин» Бердыева далек от идеала.
За последние годы в российском футболе многое изменилось: Александр Кокорин из
И лишь одно, пожалуй, не менялось в сознании футбольной общественности за этот период — Курбан Бердыев является одним из лучших тренеров страны, способным привести еще недавно заштатного аутсайдера на вершину.
Поэтому когда специалист в целом ожидаемо перевез себя (а вместе с тем и половину «Ростову») в Казань, многие
Тот самый «Рубин», который, на секундочку, уже семь лет (когда команду тренировал все тот же Бердыев) не попадал даже в призовую тройку, а минувший сезон вообще закончил в числе худшей половины чемпионата.
Казанцы, конечно, не потерпели в стартовом туре
Однако вовсе не результат встречи добавил негативных мыслей относительно темпов возвращения величия клубу из Татарстана, а сам ход игры — команда Бердыева, всегда славившегося умением выстроить «бетонную» оборону, допускала чудовищные ошибки в разрушении, позволяя делать сопернику на чужой половине поля почти что все,
а также реальный уровень «быков» — в поединке не приняли участия главные звезды краснодарцев Федор Смолов и Павел Мамаев, плюс у руля команды
Категорично судить о новом «Рубине» по одному официально матчу, конечно, не стоит, однако вчерашняя встреча должна несколько поумерить пыл поклонников казанцев, еще в межсезонье начавших отмечать, как минимум, скорое возвращение клуба в еврокубки.
«Олимпийские игры» в Грозном.
Сложно представить, при каких других условиях матч между «Ахматом» и «Амкаром» можно было бы считать едва ли не центральным в туре — все же команды на данный момент не относятся к числу фаворитов первенства, да и сам сезон только начинается, что исключает сиюминутную возможность важности результата для решения актуальных турнирных задач.
К слову, сама игра, состоявшаяся накануне в Грозном, ничем
Шоу, устроенное накануне на переполненной «Ахмат-Арене» в честь переименования клуба из «Терека» в «Ахмат» было абсолютно беспрецедентным по своей яркости и звездности посетившего его лиц — на его фоне, возможно, даже встреча «Реала» и «Барселоны» показалась бы блеклым зрелищем.
Среди гостей вечера оказались Евгений Плющенко, Яна Рудковская, Виктория Лопырева, Игорь Крутой, Тимати, Игорь Верник, Николай Басков, Валерия, Иосиф Пригожин и даже сам Роналдиньо (!).
Легендарный бразильский футболист был привычно улыбчив и сделал символический стартовый розыгрыш мяча с центра поля, тогда как.
Басков исполнил гимн «Ахмата», а Тимати спел про желание «уехать в Грозный».
По окончании мероприятия глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем инстаграме сравнил праздничное действо с церемонией открытия Олимпийских игр.
«Спорткомплекс «Ахмат-Арена» стал центром грандиозного праздника, посвященного первой игре республиканского футбольного Клуба «Ахмат».
Шоу можно сравнить с церемонией открытия и закрытия олимпийских игр, — написал Кадыров.
«Тосно» сыграл первый матч в
Ярко и красочно, казалось, должно было быть и на матче «Тосно» — команда хоть и не меняла названия, однако
На деле же встреча с «Уфой» (0:1) настолько «заинтересовала» болельщиков коллектива из Ленинградской области, что посетили ее всего четыре тысячи человек — антирекорд стадиона «Петровский», где проходила игра.
При этом проблема здесь не столько в отсутствии достаточно числа поклонников у клуба, появившегося на свет лишь несколько лет назад, а в том, где он проводит свои «домашние» поединки —.
в силу отсутствия у «Тосно» подходящей под критерии РФПЛ арены подопечные Дмитрия Парфенова вынуждены принимать гостей не то, что на чужом стадионе (в целом привычная практика для России), а вообще в чужом городе, практически обеспечивая команде поистине «сказочные» показатели посещаемости.
Особенно забавно будет уже через пару туров. В конце июля на «Петровском» «Тосно» «примет» питерский «Зенит», еще недавно базировавшийся на данной стадионе — и ситуация ожидается неоднозначная.
С одной стороны, новичок
Красота
Есть ощущение, что накануне едва ли не впервые в истории многие болельщики «Зенита» были бы не слишком расстроены
В целом по делу проигрывая со счетом 0:1 в середине второго тайма, СКА, еще один дебютант РФПЛ, изо всех сил боролся за заветные очки и имел пару опасных моментов, один из которых, мягко говоря, выделился на общем фоне — на 69-й минуте игры.
аргентинскому нападающему армейцев Хуану Лескано не хватило всего пары сантиметров, чтобы забить мяч, который реально мог бы претендовать на попадание в число лучших голов сезона во всем мире.
Получив снаряд в штрафной питерцев, форвард красиво убрал опекуна, после чего рабоной (!!!) пробил по воротам Андея Лунева, но мяч (главный антигерой тура) не захотел залетать в сетку, предательски ударившись и о перекладину, и о штангу, а затем вылетев в поле.
Впрочем, это лучше один раз увидеть — тем более что в России такое случается, будем откровенны, по большим праздникам.
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