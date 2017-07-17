«Ахмат» победил «Амкар» в первом туре чемпионата России по футболу

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Лидеры — в полном порядке.

В минувший уик-энд главные фавориты чемпионата России — 2017/18 синхронно открыли официальный сезон победами: «Зенит» на удивление уверенно и даже отчасти легко переиграл после длительного перелета в Хабаровске местный СКА (2:0), ЦСКА в Махачкале без особых проблем справился с одним из открытием весны «Анжи» Александра Григоряна (3:1), а «Спартак» завоевал второй трофей за пару месяцев, одолев в дополнительное время «Локомотив» в рамках Суперкубка (2:1).

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 1, 15.07.2017, 20:00 1:3 Анжи ЦСКА

Важный момент: во всех этих встречах потенциальные чемпионы РФПЛ добились в целом уверенных викторий, несмотря на немалое сопротивление со стороны соперников.

И если судить именно по стартовым матчам, то можно прийти к выводу, что. впервые за долгие годы все основные претенденты на чемпионство подошли к началу первенства в хорошей физической и игровой готовности и планируют с ходу показывать максимальные результаты.

Более других поразил, конечно, «Зенит» — особенно памятуя о том, что их себя команда представляла в минувшем сезоне.

Причем нельзя сказать, что порадовали сине-бело-голубые в игре с хабаровчанами какими-то невероятными коллективными взаимодействиями, выстроенными новым главным тренером Роберто Манчини: тут впору, скорее, говорить о качественном усилении состава, ведь практически каждый из дебютировавших накануне новичков (за исключением Александра Ерохина) показал себя с лучшей стороны.

Особо порадовал Леандро Паредес, перебравшийся в Санкт-Петербург из итальянской «Ромы» — аргентинец с первых минут матча с армейцами забрал мяч под свой контроль, сделав игру питерцев в центре поля чуть ли не идеальной.

Кроме того, полузащитник несколько раз выдавал такие передачи через полполя, что аплодировали им стоя даже нейтральные болельщики.

Схожая ситуация была в нашем чемпионате в минувшем году, когда новобранец «Спартака» Фернандо, даже не исполняя результативных, а также ярких действий, со стартовых матчей в красно-белой футболке дал всем понять — в коллектив тогда еще Дмитрия Аленичева прибыл настоящий мастер, способный перевести игру команды на кардинально другой уровень (что он, собственно, и сделал, став одним из главных факторов успеха клуба в минувшем розыгрыше РФПЛ). В свою очередь.

сам «Спартак» в межсезонье, кажется, сумел сделать самое важное — не растерять былой настрой, благодаря которому красно-белым удалось впервые за 16 лет стать чемпионами.

Да, красно-белые пока что не радуют своих болельщиков громкими покупками, однако основной костяк команды, заслуженно побеждавшей почти всех прошедшей весной, остался: и это, пожалуй, куда ценнее.

В первом матче сезона подопечным Массимо Карреры противостоял традиционно грозный на короткой дистанции «Локомотив», игравший при этом дома и с Ари (семь мячей в восьми встречах против спартаковцев) в нападении, но лишить соперника Суперкубка, несмотря на все потуги не смог: действующие чемпионы очень уверенно смотрелись и в созидании (пусть и в завершающей стадии не все получалось), и при высокой обороне, практически не оставив противникам шансов на успех.

Приятно удивил и ЦСКА — армейцы, привычно экономящие на трансферах и предпочитающие добиваться успеха проверенными годами игроками, в прошлом году выглядели уставшими и даже отчасти исчерпавшими себя.

Однако Виктору Гончаренко, пришедшему в красно-синий клуб минувшей зимой, в достаточно короткие сроки каким-то чудом удалось в очередной раз дать команде вторую (на самом деле уже десятую) молодость — и во встрече с «Анжи» ЦСКА смотрелся по-настоящему свежо и многообещающе, сыграв при этом ярко и результативно.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 1, 16.07.2017, 17:30 1:2 Рубин Краснодар

«Рубин» Бердыева далек от идеала.

За последние годы в российском футболе многое изменилось: Александр Кокорин из топ-форварда превратился в едва ли не главный предмет для всеобщих насмешек, тогда как Федор Смолов проследовал в обратном «направлении», шутки про Леонида «Нольтрофеича» Федуна стали неактуальными, Леонид Слуцкий вот уже более шести месяцев не раскачивает российские кресла… Список можно продолжать бесконечно.

И лишь одно, пожалуй, не менялось в сознании футбольной общественности за этот период — Курбан Бердыев является одним из лучших тренеров страны, способным привести еще недавно заштатного аутсайдера на вершину.

Поэтому когда специалист в целом ожидаемо перевез себя (а вместе с тем и половину «Ростову») в Казань, многие почему-то сразу стали причислять местный «Рубин» к числу фаворитов Премьер-лиги.

Тот самый «Рубин», который, на секундочку, уже семь лет (когда команду тренировал все тот же Бердыев) не попадал даже в призовую тройку, а минувший сезон вообще закончил в числе худшей половины чемпионата.

Казанцы, конечно, не потерпели в стартовом туре какого-то оглушительного поражения — коллектив дома уступил со счетом 1:2 участнику Лиги Европы «Краснодару».

Однако вовсе не результат встречи добавил негативных мыслей относительно темпов возвращения величия клубу из Татарстана, а сам ход игры — команда Бердыева, всегда славившегося умением выстроить «бетонную» оборону, допускала чудовищные ошибки в разрушении, позволяя делать сопернику на чужой половине поля почти что все,

а также реальный уровень «быков» — в поединке не приняли участия главные звезды краснодарцев Федор Смолов и Павел Мамаев, плюс у руля команды по-прежнему стоит Игоря Шалимов, в квалификации которого есть определенные сомнения.

Категорично судить о новом «Рубине» по одному официально матчу, конечно, не стоит, однако вчерашняя встреча должна несколько поумерить пыл поклонников казанцев, еще в межсезонье начавших отмечать, как минимум, скорое возвращение клуба в еврокубки.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 1, 16.07.2017, 21:30 1:0 Ахмат Амкар

«Олимпийские игры» в Грозном.

Сложно представить, при каких других условиях матч между «Ахматом» и «Амкаром» можно было бы считать едва ли не центральным в туре — все же команды на данный момент не относятся к числу фаворитов первенства, да и сам сезон только начинается, что исключает сиюминутную возможность важности результата для решения актуальных турнирных задач.

К слову, сама игра, состоявшаяся накануне в Грозном, ничем по-настоящему великим и не отметилась: хозяева поля добились достаточно трудной победы, забив единственный мяч в первом тайме, когда новичку коллектива Лео Жабе удался красочный «слаломный» проход к чужим воротам. Поразило другое.

Шоу, устроенное накануне на переполненной «Ахмат-Арене» в честь переименования клуба из «Терека» в «Ахмат» было абсолютно беспрецедентным по своей яркости и звездности посетившего его лиц — на его фоне, возможно, даже встреча «Реала» и «Барселоны» показалась бы блеклым зрелищем.

Среди гостей вечера оказались Евгений Плющенко, Яна Рудковская, Виктория Лопырева, Игорь Крутой, Тимати, Игорь Верник, Николай Басков, Валерия, Иосиф Пригожин и даже сам Роналдиньо (!).

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Легендарный бразильский футболист был привычно улыбчив и сделал символический стартовый розыгрыш мяча с центра поля, тогда как.

Басков исполнил гимн «Ахмата», а Тимати спел про желание «уехать в Грозный».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWnYs0HHTRw/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">на АХМАТ арене #ахматсила</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от ? (@m_o_h_m_a_d_1991) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-16T17:13:08+00:00">Июл 16 2017 в 10:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По окончании мероприятия глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем инстаграме сравнил праздничное действо с церемонией открытия Олимпийских игр.

«Спорткомплекс «Ахмат-Арена» стал центром грандиозного праздника, посвященного первой игре республиканского футбольного Клуба «Ахмат».

Шоу можно сравнить с церемонией открытия и закрытия олимпийских игр, — написал Кадыров.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 1, 15.07.2017, 17:30 0:1 Тосно Уфа

«Тосно» сыграл первый матч в Премьер-лиге, но этого почти никто не видел.

Ярко и красочно, казалось, должно было быть и на матче «Тосно» — команда хоть и не меняла названия, однако все-таки проводила свой первый матч в истории в Премьер-лиге.

На деле же встреча с «Уфой» (0:1) настолько «заинтересовала» болельщиков коллектива из Ленинградской области, что посетили ее всего четыре тысячи человек — антирекорд стадиона «Петровский», где проходила игра.

При этом проблема здесь не столько в отсутствии достаточно числа поклонников у клуба, появившегося на свет лишь несколько лет назад, а в том, где он проводит свои «домашние» поединки —.

в силу отсутствия у «Тосно» подходящей под критерии РФПЛ арены подопечные Дмитрия Парфенова вынуждены принимать гостей не то, что на чужом стадионе (в целом привычная практика для России), а вообще в чужом городе, практически обеспечивая команде поистине «сказочные» показатели посещаемости.

Особенно забавно будет уже через пару туров. В конце июля на «Петровском» «Тосно» «примет» питерский «Зенит», еще недавно базировавшийся на данной стадионе — и ситуация ожидается неоднозначная.

С одной стороны, новичок Премьер-лиги уже в третьем туре соберет аншлаг, с другой — не менее 90 процентов болельщиков будут болеть за другую команду, что, наверное, должно заставить задуматься о чем-то глубоком функционеров чемпионата.

Красота по-хабаровски.

Есть ощущение, что накануне едва ли не впервые в истории многие болельщики «Зенита» были бы не слишком расстроены из-за гола в ворота своей команды при минимальном преимуществе оной.

В целом по делу проигрывая со счетом 0:1 в середине второго тайма, СКА, еще один дебютант РФПЛ, изо всех сил боролся за заветные очки и имел пару опасных моментов, один из которых, мягко говоря, выделился на общем фоне — на 69-й минуте игры.

аргентинскому нападающему армейцев Хуану Лескано не хватило всего пары сантиметров, чтобы забить мяч, который реально мог бы претендовать на попадание в число лучших голов сезона во всем мире.

Получив снаряд в штрафной питерцев, форвард красиво убрал опекуна, после чего рабоной (!!!) пробил по воротам Андея Лунева, но мяч (главный антигерой тура) не захотел залетать в сетку, предательски ударившись и о перекладину, и о штангу, а затем вылетев в поле.

Впрочем, это лучше один раз увидеть — тем более что в России такое случается, будем откровенны, по большим праздникам.