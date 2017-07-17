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17 июля 2017, 12:41 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

РФПЛ: Проблем с торжествами перед матчем «Ахмата» и «Амкара» не было и быть не могло

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт, Семен Галькевич. Проблем с торжествами перед началом матча первого тура чемпионата России между грозненским «Ахматом» и пермским «Амкаром» не было, их проведение было согласовано со всеми сторонами, заявил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Чебан.

«Ахмат» в воскресенье в Грозном со счетом 1:0 обыграл «Амкар». Перед началом первого матча грозненского клуба под названием «Ахмат», который ранее носил название «Терек», состоялось праздничное шоу, в связи с проведением которого игра началась на 15 минут позже. Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после игры заявил, что торжества перед матчем, возможно, повлияли на игру пермяков в первом тайме.

«Проведение церемонии открытия перед матчем было заранее согласовано со всеми, включая обе команды, так что там никаких проблем не было и не могло быть. Мы же сами там принимали участие, (глава РФПЛ) Сергей Геннадьевич Прядкин принимал участие в церемонии, все там нормально», — сказал Чебан по телефону.

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