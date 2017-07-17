КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Зенита» и тренера «Ростова» Кучука
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании в четверг рассмотрит ряд эпизодов матчей первого тура чемпионата России, в том числе с участием болельщиков петербургского «Зенита» и главного тренера «Ростова» Леонида Кучука, сообщил агентству «Р-Спорт» глава комитета Артур Григорьянц.
Шесть матчей первого тура чемпионата России прошли
«На заседании в четверг точно будут рассмотрены следующие эпизоды: главный тренер “Ростова” Леонид Кучук выходил за пределы технической зоны, часть болельщиков “Зенита” во время матча в Хабаровске находилась на ограждениях стадиона, также игрок “Уфы” не пришел на обязательное
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