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17 июля 2017, 12:37 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Зенита» и тренера «Ростова» Кучука

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт, Семен Галькевич. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании в четверг рассмотрит ряд эпизодов матчей первого тура чемпионата России, в том числе с участием болельщиков петербургского «Зенита» и главного тренера «Ростова» Леонида Кучука, сообщил агентству «Р-Спорт» глава комитета Артур Григорьянц.

Шесть матчей первого тура чемпионата России прошли 15—16 июля. Последние две игры состоятся во вторник, когда московский «Локомотив» примет тульский «Арсенал», а в столичном дерби сойдутся «Динамо» и «Спартак».

«На заседании в четверг точно будут рассмотрены следующие эпизоды: главный тренер “Ростова” Леонид Кучук выходил за пределы технической зоны, часть болельщиков “Зенита” во время матча в Хабаровске находилась на ограждениях стадиона, также игрок “Уфы” не пришел на обязательное флэш-интервью в перерыве матча против “Тосно”. Теперь ждем проведения еще двух матчей первого тура и рапорта по матчу за Суперкубок», — сказал Григорьянц по телефону.

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