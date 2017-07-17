КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Зенита» и тренера «Ростова» Кучука

Шесть матчей первого тура чемпионата России прошли 15—16 июля . Последние две игры состоятся во вторник, когда московский «Локомотив» примет тульский «Арсенал», а в столичном дерби сойдутся «Динамо» и «Спартак».

«На заседании в четверг точно будут рассмотрены следующие эпизоды: главный тренер “Ростова” Леонид Кучук выходил за пределы технической зоны, часть болельщиков “Зенита” во время матча в Хабаровске находилась на ограждениях стадиона, также игрок “Уфы” не пришел на обязательное флэш-интервью в перерыве матча против “Тосно”. Теперь ждем проведения еще двух матчей первого тура и рапорта по матчу за Суперкубок», — сказал Григорьянц по телефону.