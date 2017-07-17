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17 июля 2017, 12:24 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

КДК РФС рассмотрит поддержку «Ахмата» с помощью громкой связи

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит использование звукового оборудования стадиона для поддержки грозненского «Ахмата» в домашнем матче чемпионата страны с «Амкаром». Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Также комитет ждет документы от Российской футбольной <nobr>премьер-лиги</nobr> по матчу за Суперкубок страны между Спартаком и Локомотивом Увеличить
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Встреча первого тура чемпионата прошла в воскресенье на «Ахмат-Арене» в Грозном и стала первой для местного клуба под новым названием. Хозяева поля победили со счетом 1:0.

«В матче “Ахмат” — “Амкар” использовалось оборудование стадиона для поддержки домашней команды. По матчу “СКА-Хабаровск” — “Зенит” (0:2): болельщики петербургского клуба сидели на ограждении стадиона. Главный тренер “Ростова” Леонид Кучук покидал пределы технической зоны во время выездного матча с “Уралом” (1:1). Игрок “Уфы” в перерыве выездного матча с “Тосно” (1:0) не пришел на обязательное флеш-интервью», — сообщил другие пункты повестки Григорьянц.

Во вторник пройдут еще два матча стартового тура чемпионата: «Локомотив» — «Арсенал» и «Динамо» — «Спартак». Григорьянц отметил, что комитет также ждет документы от Российской футбольной премьер-лиги по матчу за Суперкубок страны, в котором «Спартак» 14 июля переиграл «Локомотив» в дополнительное время со счетом 2:1.

Заседание КДК пройдет в четверг, 20 июля.

Ахмат
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