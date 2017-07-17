КДК РФС рассмотрит поддержку «Ахмата» с помощью громкой связи

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Встреча первого тура чемпионата прошла в воскресенье на «Ахмат-Арене» в Грозном и стала первой для местного клуба под новым названием. Хозяева поля победили со счетом 1:0.

«В матче “Ахмат” — “Амкар” использовалось оборудование стадиона для поддержки домашней команды. По матчу “СКА-Хабаровск” — “Зенит” (0:2): болельщики петербургского клуба сидели на ограждении стадиона. Главный тренер “Ростова” Леонид Кучук покидал пределы технической зоны во время выездного матча с “Уралом” (1:1). Игрок “Уфы” в перерыве выездного матча с “Тосно” (1:0) не пришел на обязательное флеш-интервью», — сообщил другие пункты повестки Григорьянц.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 1, 16.07.2017, 21:30 1:0 Ахмат Амкар

Во вторник пройдут еще два матча стартового тура чемпионата: «Локомотив» — «Арсенал» и «Динамо» — «Спартак». Григорьянц отметил, что комитет также ждет документы от Российской футбольной премьер-лиги по матчу за Суперкубок страны, в котором «Спартак» 14 июля переиграл «Локомотив» в дополнительное время со счетом 2:1.

Заседание КДК пройдет в четверг, 20 июля.