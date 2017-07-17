Рабона Лескано покорила соцсети

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Первый для «СКА-Хабаровск» матч Премьер-лиги закончился победой «Зенита», но интернет-слава, пожалуй, пришла к дальневосточной команде.

Во-первых, новичок, неожиданно для интернет-пользователей продемонстрировал игру, практически равную опытному петербургскому клубу, половина игроков которого — в сборной России.

В соцсетях отмечают — впечатления от новичка лиги однозначно позитивные, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на данные собственного мониторинга. По мнению пользователей, команда выглядела убедительно и еще не раз еще испортит жизнь старожилам премьер-лиги.

Положительно оценили команду и конкуренты.

— «СКА-Хабаровск» — очень сильный соперник, я думаю, что он доставит всем командам неприятности на своем поле, еще в связи с этим перелетом. Так что я думаю, что команда из Хабаровска — не подарок, — рассказал в интервью пресс-службе «Зенита» по итогам матча автор первого гола Далер Кузяев. Александр Кокорин с партнером по команде солидарен. По его мнению, хабаровский клуб очень прилично оборонялся. — Все-таки это их первый матч. У нас хорошая линия атаки, и они понимали, что нельзя нам многого позволять. Хорошая команда. Желаю удачи, — ответил он после игры. Вообще игра стала так популярна в соцсетях, что официальный хэштэг матча вошел в список актуальных тем «Твиттер» (при общей непопулярности этой площадки в Хабаровске).

Второе (и главное) — рабона Хуана Лескана, которая едва не сравняла счет в матче. Удар хабаровского нападающего не опубликовал только ленивый. А били ли так в премьер-лиги раньше? — интересуются пользователи.

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Любители футбола отмечают, если бы мяч попал в ворота, это был бы однозначно один из лучших голов турнира. И это в первом туре.

Удар заметили и спортсмены, и федеральные СМИ.

— «Хабаровск» вполне мог зацепить ничью: если бы при счёте 1:0 Хуан Лескано попал не в перекладину, а забил — его можно было бы заранее признавать лучшим голом сезона, — сказал в интервью Rusfootball.info экс-нападающий «Динамо» (Киев), «Ростсельмаша», «Ротора», «Шинника» и сборной России Алексей Герасименко. Попади хабаровский нападающий не в перекладину, а в дальнюю «девятку», национальный чемпионат уже на старте получил бы гол, который стал бы одним из его украшений. И этот удар, вероятно, показывали бы по всему миру, что для популяризации турнира очень хорошо, пишет в заметке про смортсмена Спорт-экспресс .

Стоит отметить, что «Зенит» привез в Хабаровск настоящий праздник футбола. Вот, например, как болельщики встречали Артема Дзюбу после матча.

Хабаровчане отнеслись к гостям как к настоящим «звездам» футбола, едва ли игроки петербургской команды каждый матч раздают так много автографов и делают так много снимков, как в Хабаровске.

Стадион имени Ленина впервые за последние годы был забит практически до отказа. По официальной информации, на матче присутствовали 14 200 зрителей. Хабаровчане, несмотря на интерес к игрокам «Зенита», активно поддерживали свою команду. Во втором тайме болельщики несколько минут запускали в честь футболистов волну.

Но не только у местного населения матч вызвал положительные эмоции. Игроки «Зенита» оценили краевую набережную и внесли нашу футбольную арену в список стадионов с самым красивым видом.

Следующий матч «СКА-Хабаровск» сыграет в Туле с местным «Арсеналом» 24 июля в 2:30 по местному времени.

О том, чем отличается «СКА-Хабаровск» сегодняшний от команды, которую мы видели в стыковых матчах с «Оренбургом», читайте в материале ИА «Хабаровский край сегодня».