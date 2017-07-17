Рабона Лескано покорила соцсети
Победил «Зенит», а все лавры — у «СКА-Хабаровск».
Первый для «СКА-Хабаровск» матч
В соцсетях отмечают — впечатления от новичка лиги однозначно позитивные, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на данные собственного мониторинга. По мнению пользователей, команда выглядела убедительно и еще не раз еще испортит жизнь старожилам
Положительно оценили команду и конкуренты.
— «СКА-Хабаровск» — очень сильный соперник, я думаю, что он доставит всем командам неприятности на своем поле, еще в связи с этим перелетом. Так что я думаю, что команда из Хабаровска — не подарок, — рассказал в интервью
Второе (и главное) — рабона Хуана Лескана, которая едва не сравняла счет в матче. Удар хабаровского нападающего не опубликовал только ленивый. А били ли так в
Любители футбола отмечают, если бы мяч попал в ворота, это был бы однозначно один из лучших голов турнира. И это в первом туре.
Удар заметили и спортсмены, и федеральные СМИ.
— «Хабаровск» вполне мог зацепить ничью: если бы при счёте 1:0 Хуан Лескано попал не в перекладину, а забил — его можно было бы заранее признавать лучшим голом сезона, — сказал в интервью Rusfootball.info
Стоит отметить, что «Зенит» привез в Хабаровск настоящий праздник футбола. Вот, например, как болельщики встречали Артема Дзюбу после матча.
Хабаровчане отнеслись к гостям как к настоящим «звездам» футбола, едва ли игроки петербургской команды каждый матч раздают так много автографов и делают так много снимков, как в Хабаровске.
Стадион имени Ленина впервые за последние годы был забит практически до отказа. По официальной информации, на матче присутствовали 14 200 зрителей. Хабаровчане, несмотря на интерес к игрокам «Зенита», активно поддерживали свою команду. Во втором тайме болельщики несколько минут запускали в честь футболистов волну.
Но не только у местного населения матч вызвал положительные эмоции. Игроки «Зенита» оценили краевую набережную и внесли нашу футбольную арену в список стадионов с самым красивым видом.
Следующий матч «СКА-Хабаровск» сыграет в Туле с местным «Арсеналом» 24 июля в 2:30 по местному времени.
О том, чем отличается «СКА-Хабаровск» сегодняшний от команды, которую мы видели в стыковых матчах с «Оренбургом», читайте в материале ИА «Хабаровский край сегодня».
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