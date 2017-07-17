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17 июля 2017, 5:46 | Футбол: Премьер-лига | AmurMedia.ru

СКА-Хабаровск: Дальневосточные болельщики всегда болели не так, как на западе

Пресс-атташе клуба Юрий Собещук прокомментировал неоднозначное высказывание комментатора Георгия Черданцева.

СКА-Хабаровск: Дальневосточные болельщики всегда болели не так как на западе - Фото Увеличить
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Хабаровск, 17 июля, AmurMedia.

Матч «СКА-Хабаровск» и «Зенита» показал, что культура боления в регионе отличается от московской. Фанаты армейцев оставались на матче до конца и это важнее, сообщил корр. ИА AmurMedia пресс-атташе клуба Юрий Собещук.

Ранее агентство сообщало, что «Зенит» выиграл у «СКА-Хабаровск» в матче первого тура РФПЛ. Встреча проходила на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 2:0.

Многие болельщики обратили внимание на высказывание одного из комментаторов Георгия Черданцева о слишком тихой поддержке фанатов «армейцев».

«Правильно Черданцев сказал: как в театр пришли» — пишет один из пользователей в социальной сети.

«Об этом можно судить и по молчанию трибун во время матча: хабаровчане просто не знают как вести себя на футболе, сидели молча как в театре. А игра была очень крутой» — поддерживает еще один болельщик в комментариях.

— Не знаю, как оно ощущалось на матче, но когда я смотрела трансляцию и Черданцев сказал про тихих болельщиков, я была согласна, — поделилась своим мнением с корреспондентом горожанка Ирина Ефимова.

Однако в пресс-службе клуба «СКА-Хабаровск» не согласны с мнением комментатора и болельщиков.

— Комментаторы могут говорить все, что угодно. У нас испокон веков болели так. Это на западе, особенно в той же Москве большая часть фанатов считает, что футбол для них, а не наоборот. У нас же люди идут смотреть матч, а не выпендриваться на трибунах.

У нас не кидаются креслами, не выбегают на поле, это исключительные случаи, если такое бывает, — уверен пресс-аташе клуба Юрий Собещук.

По словам сотрудника пресс-службы, болельщики были типичными для Дальнего Востока.

— Для меня главное, что люди не выходили с трибун за 20 минут до конца матча. Мы проигрывали, но единицы ушли с трибун, 99% осталось. Люди хотели выразить признательность футболистам за хорошую игру, и это намного важнее в поддержке команды, — подытожил Юрий Собещук.

Ближайший матч с участием «СКА-Хабаровск» пройдет 24 июля в Туле. Армейцам будет противостоять «Арсенал».
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