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17 июля 2017, 10:14 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Гаджиев: Торжества перед матчем с «Ахматом», возможно, повлияли на игру «Амкара»

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Торжества перед матчем чемпионата России по футболу между грозненским «Ахматом» и «Амкаром», возможно, повлияли на игру пермяков в первом тайме, заявил главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев.

«Амкар» в воскресенье в гостях проиграл «Ахмату» со счетом 0:1 в стартовом туре РФПЛ. Перед игрой прошло торжественное шоу, так как это был первый официальный матч грозненского клуба после смены названия «Терек» на «Ахмат».

«Во втором тайме достаточно много получалось, порой прессинговали неплохо, достаточно быстро отнимали мяч, но порой задерживали контратаки. “Ахмат” достаточно надежно сыграл в обороне. Не получалось ничего в первом тайме, но может быть это связано с торжествами, которые были (перед матчем)», — заявил Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов считает, что его команде нужно прибавлять в игре в атаке.

«У нас было ощутимое территориальное преимущество в первом тайме, было два опасных момента, где забили и попали в перекладину. Нам надо прибавлять в плане игры в атаке, чтобы создавать чаще моменты. В концовке, возможно, отдали преимущество, но игра проходила под нашим контролем», — сказал Кононов.

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