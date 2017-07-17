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17 июля 2017, 1:48 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кадыров: Шоу в Грозном можно сравнить с открытием и закрытием Олимпийских игр

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сравнил с церемонией открытия и закрытия Олимпийских игр шоу, состоявшееся в Грозном в рамках первой официальной игры грозненского клуба после переименования из «Терека» в «Ахмат».

Глава Чеченской республики <span class=error>Рамзан</span> <span class=error>Кадыров</span> сравнил с церемонией открытия и закрытия Олимпийских игр шоу состоявшееся в Грозном в рамках первой официальной игры грозненского клуба после переименования из Терека в <span class=error>Ахмат</span>. Увеличить
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«Спорткомплекс «Ахмат-Арена» стал центром грандиозного праздника, посвящённого первой игре республиканского футбольного клуба «Ахмат». Шоу можно сравнить с церемонией открытия и закрытия Олимпийских игр. Трибуны были переполнены. В VIP-ложе находились звёзды мирового футбола, легендарные тренеры, политические и государственные деятели, известные артисты. Состоялся красочный концерт. Самым волнующим моментом можно считать исполнение детским хором под аккомпанемент Игоря Крутого государственных гимнов России и Чеченской Республики. Им подпевали десятки тысячи зрителей в белых футболках с надписью «Ахмат».

Среди гостей, приехавших поздравить ФК «Ахмат» с первым матчем и поддержать ребят, были министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, легендарный бразильский футболист, чемпион мира Роналдиньо, олимпийский чемпион Евгений Плющенко и многие другие. Я от души пожелал команде успехов и удачи. Уверен, что клуб, носящий имя великого Ахмат-Хаджи Кадырова, будет достойно выступать в чемпионате России.

С большим удовольствием представил зрителям новый логотип ФК «Ахмат». Этот символ команды был встречен бурными овациями. По футбольной традиции главный символ команды я вручил лучшему футболисту ЮФО, воспитаннику академии футбола «Рамзан» Лечи Садулаеву.

Перед началом матча наш дорогой гость, легенда мирового футбола Роналдиньо сделал символический удар по мячу, тем самым открыв футбольный сезон в Грозном. «Ахмат» в первой же игре показал отличный футбол!

16.07.2017 21:30 Зрители 29450 основной раунд: 1-й тур Ахмат Арена
Ахмат 1:0 Амкар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Олег Кононов Гаджи Гаджиев
Голы
39′ Леу Жаба (М. Митришев) 8
Составы
Евгений Городов 16
Дантас Биспу Родолфу 2
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
Олег Иванов 19
Филипе Сампайо 94
Беким Балай 18
78′ Леу Жаба 8
79′ Раванелли Феррейра дос Сантос 14
67′ Магомед Митришев 95
85′ Халид Кадыров 10
1 Артур Нигматуллин
3 Петар Занев (к) 79′
4 Николай Зайцев
18 Михаил Сиваков 15′
19 Брайн Оладапо Идову
20 Павел Комолов
9 Дарко Бодул
5 Януш Гол
2 Александр Милькович 57′
13 Роланд Гиголаев
91 Александр Рязанцев 46′
27 Михаил Костюков 77′
14 Станислав Прокофьев 69′
11 Алексей Гасилин 90+2′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 0
10 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 4
10 Фолы 19
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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