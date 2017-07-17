Кадыров: Шоу в Грозном можно сравнить с открытием и закрытием Олимпийских игр
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сравнил с церемонией открытия и закрытия Олимпийских игр шоу, состоявшееся в Грозном в рамках первой официальной игры грозненского клуба после переименования из «Терека» в «Ахмат».
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения
«Спорткомплекс «Ахмат-Арена» стал центром грандиозного праздника, посвящённого первой игре республиканского футбольного клуба «Ахмат». Шоу можно сравнить с церемонией открытия и закрытия Олимпийских игр. Трибуны были переполнены. В VIP-ложе находились звёзды мирового футбола, легендарные тренеры, политические и государственные деятели, известные артисты. Состоялся красочный концерт. Самым волнующим моментом можно считать исполнение детским хором под аккомпанемент Игоря Крутого государственных гимнов России и Чеченской Республики. Им подпевали десятки тысячи зрителей в белых футболках с надписью «Ахмат».
Среди гостей, приехавших поздравить ФК «Ахмат» с первым матчем и поддержать ребят, были министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, легендарный бразильский футболист, чемпион мира Роналдиньо, олимпийский чемпион Евгений Плющенко и многие другие. Я от души пожелал команде успехов и удачи. Уверен, что клуб, носящий имя великого Ахмат-Хаджи Кадырова, будет достойно выступать в чемпионате России.
С большим удовольствием представил зрителям новый логотип ФК «Ахмат». Этот символ команды был встречен бурными овациями. По футбольной традиции главный символ команды я вручил лучшему футболисту ЮФО, воспитаннику академии футбола «Рамзан» Лечи Садулаеву.
Перед началом матча наш дорогой гость, легенда мирового футбола Роналдиньо сделал символический удар по мячу, тем самым открыв футбольный сезон в Грозном. «Ахмат» в первой же игре показал отличный футбол!
Знаменитый бразильский полузащитник Роналдиньо сказал, что он хотел бы еще раз побывать России, но в качестве действующего футболиста. 17 июля он открывал матч первого тура чемпионата России «Ахмат» — «Амкар» (1:0).