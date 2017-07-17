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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30403981/
17 июля 2017, 1:20 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Роналдиньо: Я слишком стар для того, чтобы возобновить карьеру в России

Знаменитый бразильский полузащитник Роналдиньо сказал, что он хотел бы еще раз побывать России, но в качестве действующего футболиста. 17 июля он открывал матч первого тура чемпионата России «Ахмат» — «Амкар» (1:0).

«Я уже много раз сюда приезжал, и каждый раз меня встречают очень тепло. С каждым разом мне здесь больше и больше нравится. Увы, я слишком стар для того, чтобы возобновить карьеру в России. Надеюсь, в скором времени вновь приеду в Россию. Мне тут очень нравится», — цитирует Роналдиньо «Матч ТВ».

Легендарный футболист приехал в Чечню в качестве гостя по приглашению руководства «Ахмата». Бразилец также получил именную футболку «Ахмата» с десятым номером.

16.07.2017 21:30 Зрители 29450 основной раунд: 1-й тур Ахмат Арена
Ахмат 1:0 Амкар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Олег Кононов Гаджи Гаджиев
Голы
39′ Леу Жаба (М. Митришев) 8
Составы
Евгений Городов 16
Дантас Биспу Родолфу 2
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
Олег Иванов 19
Филипе Сампайо 94
Беким Балай 18
78′ Леу Жаба 8
79′ Раванелли Феррейра дос Сантос 14
67′ Магомед Митришев 95
85′ Халид Кадыров 10
1 Артур Нигматуллин
3 Петар Занев (к) 79′
4 Николай Зайцев
18 Михаил Сиваков 15′
19 Брайн Оладапо Идову
20 Павел Комолов
9 Дарко Бодул
5 Януш Гол
2 Александр Милькович 57′
13 Роланд Гиголаев
91 Александр Рязанцев 46′
27 Михаил Костюков 77′
14 Станислав Прокофьев 69′
11 Алексей Гасилин 90+2′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 0
10 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 4
10 Фолы 19
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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