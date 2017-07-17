Роналдиньо: Я слишком стар для того, чтобы возобновить карьеру в России
Знаменитый бразильский полузащитник Роналдиньо сказал, что он хотел бы еще раз побывать России, но в качестве действующего футболиста. 17 июля он открывал матч первого тура чемпионата России «Ахмат» — «Амкар» (1:0).
«Я уже много раз сюда приезжал, и каждый раз меня встречают очень тепло. С каждым разом мне здесь больше и больше нравится. Увы, я слишком стар для того, чтобы возобновить карьеру в России. Надеюсь, в скором времени вновь приеду в Россию. Мне тут очень нравится», — цитирует Роналдиньо «Матч ТВ».
Легендарный футболист приехал в Чечню в качестве гостя по приглашению руководства «Ахмата». Бразилец также получил именную футболку «Ахмата» с десятым номером.
Главные тренеры
|Олег Кононов
|Гаджи Гаджиев
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|3
|5
|Удары в створ
|0
|1
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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