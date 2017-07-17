«Рабона» как предчувствие. Почему «Спартак» может не стать чемпионом
В субботу и воскресенье шестью матчами стартовал чемпионат России-2017/18. И эти встречи дают основания надеяться, что нас ждет один из самых интригующих и красивых за последние годы турниров. Такой же, как «рабона» хабаровского аргентинца Лескано в матче с «Зенитом».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Шесть игр, возможно, малый срок для того, чтобы определить тренды сезона. С другой стороны, лето предельно насыщено футболом, паузы
ТРЕНД ПЕРВЫЙ: ИНТРИГА
Прошлый чемпионат «Спартак» выиграл за явным преимуществом. Не случись осечки в Туле в последнем туре (ее Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» назвал безобразием, которое не позволит
То, как команда провела встречу в Черкизове,
Золото, уверен, разыграется осенью, в ходе 20 туров, намеченных на этот календарный год. До 10 декабря, на отрезке в две трети сезона,
То же самое, да еще в более жестком графике, учитывая отборочные раунды ЛЧ, предстоит пережить и команде Виктора Гончаренко. Но ничто в нашем футболе не сможет сравниться с фактором, который зовется «болельщики «Спартака». Весной мы увидели силу этого совершенно уникального явления, но помним, насколько все это может и давить на команду. И кто знает, выдержат ли футболисты Карреры давление в случае неудач?
«Зенит» резко усилился, в Хабаровске заявка команды состояла из 22 человек — два равноценных состава. Не факт, что основа на встречу со СКА победила бы в двусторонке запасных.
И, конечно, стоит отметить «рабону» хабаровского аргентинца Лескано — таких фокусов в российском чемпионате даже Халк не демонстрировал. Красота!
ТРЕНД ВТОРОЙ: МОЛОДЕЖЬ
На старте сезона на поле вышли 18 футболистов в возрасте 21 года и моложе. Показатель очень хороший, особенно если учесть данные ежегодного отчета УЕФА, опубликованного в январе этого года. Оказалось, средний возраст игроков РФПЛ в сезоне-2015/16 составил 27,1 года, и тогда наша лига наряду с турецкой стала самой возрастной в Европе.
В мире же только три чемпионата стали выше по этому показателю — Катар (27,2 года), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5).
Очевидно, сейчас ситуация резко меняется. И это здорово!
ТРЕНД ТРЕТИЙ: НАДОЕВШИЙ
Возможно, стоило с этого начать, но запоминается последнее. Меньше года до ЧМ-2018 — его уже не отберут, но фон можем испортить сами себе. Дело, впрочем, не столько в том, как страна выглядит со стороны, в глазах международного сообщества.
Нам в России жить и здесь же ходить на футбол. В начале июля в Госдуме во время «Правительственного часа»
Может, и так, но ни разу на стадионах не случалось того, что произошло во время Суперкубка, когда сектор за воротами Гильерме, игрока сборной России, стал петь
Чуть раньше, на выходе со станции МЦК, игроков «Локо» встретили оскорбительными речовками, потом то же самое хор исполнил и во время матча.
Ребята в команде собраны закаленные, иностранцы, возможно, не поняли смысла, но наблюдать за этим неприятно.
На Кубке конфедераций действовали паспорта болельщика. Нововведение спорное, некоторым в его получении отказали, причем в последний момент. На трибунах, возможно, эмоций не хватало, не все разобрались, зачем, кроме билета, нужен еще
Если можем сделать подобное в своей стране на международных соревнованиях, почему не получается на внутренних? Или не хотим?
Сергей ЕГОРОВ.
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