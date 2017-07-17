Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30403940/
17 июля 2017, 0:49 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Рабона» как предчувствие. Почему «Спартак» может не стать чемпионом

В субботу и воскресенье шестью матчами стартовал чемпионат России-2017/18. И эти встречи дают основания надеяться, что нас ждет один из самых интригующих и красивых за последние годы турниров. Такой же, как «рабона» хабаровского аргентинца Лескано в матче с «Зенитом».

В субботу и воскресенье стартовал чемпионат России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шесть игр, возможно, малый срок для того, чтобы определить тренды сезона. С другой стороны, лето предельно насыщено футболом, паузы из-за Кубка конфедераций почти не было, новостей много. Составы команд процентов на 90 уже укомплектованы, предсезонка завершилась, разного рода активности, приуроченные к началу первенства, проведены — событий для анализа уже достаточно.

ТРЕНД ПЕРВЫЙ: ИНТРИГА

Прошлый чемпионат «Спартак» выиграл за явным преимуществом. Не случись осечки в Туле в последнем туре (ее Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» назвал безобразием, которое не позволит красно-белым отстоять титул), отрыв от второго места составил бы 10 очков.

Красно-белые продолжают праздновать золото — игроки заполняют публикациями соцсети, главный тренер Массимо Каррера выходит на Суперкубок с покрашенным в желтый цвет (видимо, символизирующим золото) чубом. Красиво, а самое главное — не мешает футболу.

То, как команда провела встречу в Черкизове, додавив-таки опасавшийся атаковать «Локо», впечатлило. Но это не означает, что глубины состава и особенно эмоций чемпиону хватит на все турниры. Нас ждут футбольные игры престолов.

Золото, уверен, разыграется осенью, в ходе 20 туров, намеченных на этот календарный год. До 10 декабря, на отрезке в две трети сезона, красно-белые проведут по два матча с основными конкурентами — ЦСКА, «Зенитом» и «Краснодаром», слетают в Хабаровск и сыграют групповой турнир Лиги чемпионов. Если плохо проведешь осень, весной, на дистанции в 10 туров, уже не помогут ни качественная зимняя подготовка, ни новички.

То же самое, да еще в более жестком графике, учитывая отборочные раунды ЛЧ, предстоит пережить и команде Виктора Гончаренко. Но ничто в нашем футболе не сможет сравниться с фактором, который зовется «болельщики «Спартака». Весной мы увидели силу этого совершенно уникального явления, но помним, насколько все это может и давить на команду. И кто знает, выдержат ли футболисты Карреры давление в случае неудач?

«Зенит» резко усилился, в Хабаровске заявка команды состояла из 22 человек — два равноценных состава. Не факт, что основа на встречу со СКА победила бы в двусторонке запасных. Сине-бело-голубые голодны до побед, в Питере исключают любое место, кроме первого, клуб возьмет еще новичков — продолжаются поиски центрального защитника топ-уровня. Аргентинский опорник Паредес уже показал себя на Дальнем Востоке — в каждой сложной ситуации партнеры искали именно его, именно он начинал атаки. А другое приобретение — Кузяев поразил дальним результативным ударом и реакцией, а вернее ее отсутствием, на свой гол. А это ведь его первый мяч в РФПЛ!

И, конечно, стоит отметить «рабону» хабаровского аргентинца Лескано — таких фокусов в российском чемпионате даже Халк не демонстрировал. Красота!

ТРЕНД ВТОРОЙ: МОЛОДЕЖЬ

На старте сезона на поле вышли 18 футболистов в возрасте 21 года и моложе. Показатель очень хороший, особенно если учесть данные ежегодного отчета УЕФА, опубликованного в январе этого года. Оказалось, средний возраст игроков РФПЛ в сезоне-2015/16 составил 27,1 года, и тогда наша лига наряду с турецкой стала самой возрастной в Европе.

В мире же только три чемпионата стали выше по этому показателю — Катар (27,2 года), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5).

Очевидно, сейчас ситуация резко меняется. И это здорово!

ТРЕНД ТРЕТИЙ: НАДОЕВШИЙ

Возможно, стоило с этого начать, но запоминается последнее. Меньше года до ЧМ-2018 — его уже не отберут, но фон можем испортить сами себе. Дело, впрочем, не столько в том, как страна выглядит со стороны, в глазах международного сообщества.

Нам в России жить и здесь же ходить на футбол. В начале июля в Госдуме во время «Правительственного часа» вице-премьера РФ, президента РФС Виталия Мутко спросили: на Кубке конфедераций поддержка сборной была «попкорновой» — ни души, ни эмоций, как это исправить?

Может, и так, но ни разу на стадионах не случалось того, что произошло во время Суперкубка, когда сектор за воротами Гильерме, игрока сборной России, стал петь что-то про обезьяну.

Чуть раньше, на выходе со станции МЦК, игроков «Локо» встретили оскорбительными речовками, потом то же самое хор исполнил и во время матча.

Ребята в команде собраны закаленные, иностранцы, возможно, не поняли смысла, но наблюдать за этим неприятно.

На Кубке конфедераций действовали паспорта болельщика. Нововведение спорное, некоторым в его получении отказали, причем в последний момент. На трибунах, возможно, эмоций не хватало, не все разобрались, зачем, кроме билета, нужен еще какой-то паспорт… Но с посещаемостью проблем не возникало. Зато мы не слышали уханья, матерных «зарядов» и не видели дыма от петард и файеров. И без всего этого футбол все равно остался футболом — Россия наслаждалась классным зрелищем. Показав при этом свою высокую готовность к крупным турнирам и дав возможность зрителям наслаждаться игрой.

Если можем сделать подобное в своей стране на международных соревнованиях, почему не получается на внутренних? Или не хотим?​

Сергей ЕГОРОВ.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
СКА-Хабаровск
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
16 июля

Ужасные новости пришли из Голландии

20 худших секунд в истории футбола

Эксклюзивное интервью Массимо Карреры