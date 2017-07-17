«Рабона» как предчувствие. Почему «Спартак» может не стать чемпионом

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Шесть игр, возможно, малый срок для того, чтобы определить тренды сезона. С другой стороны, лето предельно насыщено футболом, паузы из-за Кубка конфедераций почти не было, новостей много. Составы команд процентов на 90 уже укомплектованы, предсезонка завершилась, разного рода активности, приуроченные к началу первенства, проведены — событий для анализа уже достаточно.

ТРЕНД ПЕРВЫЙ: ИНТРИГА

Прошлый чемпионат «Спартак» выиграл за явным преимуществом. Не случись осечки в Туле в последнем туре (ее Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» назвал безобразием, которое не позволит красно-белым отстоять титул), отрыв от второго места составил бы 10 очков.

Красно-белые продолжают праздновать золото — игроки заполняют публикациями соцсети, главный тренер Массимо Каррера выходит на Суперкубок с покрашенным в желтый цвет (видимо, символизирующим золото) чубом. Красиво, а самое главное — не мешает футболу.

То, как команда провела встречу в Черкизове, додавив-таки опасавшийся атаковать «Локо», впечатлило. Но это не означает, что глубины состава и особенно эмоций чемпиону хватит на все турниры. Нас ждут футбольные игры престолов.

Золото, уверен, разыграется осенью, в ходе 20 туров, намеченных на этот календарный год. До 10 декабря, на отрезке в две трети сезона, красно-белые проведут по два матча с основными конкурентами — ЦСКА, «Зенитом» и «Краснодаром», слетают в Хабаровск и сыграют групповой турнир Лиги чемпионов. Если плохо проведешь осень, весной, на дистанции в 10 туров, уже не помогут ни качественная зимняя подготовка, ни новички.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Далер Кузяев после матча в Хабаровске <a href="https://t.co/Dizxo31WTp">pic.twitter.com/Dizxo31WTp</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/886537368668426241">16 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

То же самое, да еще в более жестком графике, учитывая отборочные раунды ЛЧ, предстоит пережить и команде Виктора Гончаренко. Но ничто в нашем футболе не сможет сравниться с фактором, который зовется «болельщики «Спартака». Весной мы увидели силу этого совершенно уникального явления, но помним, насколько все это может и давить на команду. И кто знает, выдержат ли футболисты Карреры давление в случае неудач?

«Зенит» резко усилился, в Хабаровске заявка команды состояла из 22 человек — два равноценных состава. Не факт, что основа на встречу со СКА победила бы в двусторонке запасных. Сине-бело-голубые голодны до побед, в Питере исключают любое место, кроме первого, клуб возьмет еще новичков — продолжаются поиски центрального защитника топ-уровня. Аргентинский опорник Паредес уже показал себя на Дальнем Востоке — в каждой сложной ситуации партнеры искали именно его, именно он начинал атаки. А другое приобретение — Кузяев поразил дальним результативным ударом и реакцией, а вернее ее отсутствием, на свой гол. А это ведь его первый мяч в РФПЛ!

И, конечно, стоит отметить «рабону» хабаровского аргентинца Лескано — таких фокусов в российском чемпионате даже Халк не демонстрировал. Красота!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Хуан Лескано ФК «СКА-Хабаровск» <a href="https://twitter.com/fcska">@fcska</a> опасный момент<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 1-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82?src=hash">#СКАЗенит</a> 0:1 <a href="https://t.co/yGybRI1f9j">pic.twitter.com/yGybRI1f9j</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/886519513830875136">16 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ТРЕНД ВТОРОЙ: МОЛОДЕЖЬ

На старте сезона на поле вышли 18 футболистов в возрасте 21 года и моложе. Показатель очень хороший, особенно если учесть данные ежегодного отчета УЕФА, опубликованного в январе этого года. Оказалось, средний возраст игроков РФПЛ в сезоне-2015/16 составил 27,1 года, и тогда наша лига наряду с турецкой стала самой возрастной в Европе.

В мире же только три чемпионата стали выше по этому показателю — Катар (27,2 года), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5).

Очевидно, сейчас ситуация резко меняется. И это здорово!

ТРЕНД ТРЕТИЙ: НАДОЕВШИЙ

Возможно, стоило с этого начать, но запоминается последнее. Меньше года до ЧМ-2018 — его уже не отберут, но фон можем испортить сами себе. Дело, впрочем, не столько в том, как страна выглядит со стороны, в глазах международного сообщества.

Нам в России жить и здесь же ходить на футбол. В начале июля в Госдуме во время «Правительственного часа» вице-премьера РФ, президента РФС Виталия Мутко спросили: на Кубке конфедераций поддержка сборной была «попкорновой» — ни души, ни эмоций, как это исправить?

Может, и так, но ни разу на стадионах не случалось того, что произошло во время Суперкубка, когда сектор за воротами Гильерме, игрока сборной России, стал петь что-то про обезьяну.

Чуть раньше, на выходе со станции МЦК, игроков «Локо» встретили оскорбительными речовками, потом то же самое хор исполнил и во время матча.

Ребята в команде собраны закаленные, иностранцы, возможно, не поняли смысла, но наблюдать за этим неприятно.

На Кубке конфедераций действовали паспорта болельщика. Нововведение спорное, некоторым в его получении отказали, причем в последний момент. На трибунах, возможно, эмоций не хватало, не все разобрались, зачем, кроме билета, нужен еще какой-то паспорт… Но с посещаемостью проблем не возникало. Зато мы не слышали уханья, матерных «зарядов» и не видели дыма от петард и файеров. И без всего этого футбол все равно остался футболом — Россия наслаждалась классным зрелищем. Показав при этом свою высокую готовность к крупным турнирам и дав возможность зрителям наслаждаться игрой.

Если можем сделать подобное в своей стране на международных соревнованиях, почему не получается на внутренних? Или не хотим?​

Сергей ЕГОРОВ.