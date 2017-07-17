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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30403939/
17 июля 2017, 1:05 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Дебют «Ахмата»: супергол Леу на глазах Роналдинью

В первом официальном матче под новым названием клуб из Грозного обыграл «Амкар».

В первом официальном матче под новым названием клуб из Грозного обыграл <span class=error>Амкар</span>. Увеличить
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

В Грозном все новое — главный тренер, футболисты, наконец, имя команды. К этому событию приурочили пышные торжества, из-за которых игра началась с пятнадцатиминутной задержкой.

Среди многочисленных гостей были как бывший главный тренер Рашид Рахимов, так и Андрей Федьков — автор исторического гола, позволившего тогда еще «Тереку» завоевать Кубок России-2003/04.

Пока это главный трофей в истории грозненского футбола, но мечтают здесь явно о большем. Для начала — о попадании в еврокубки, где блистал прилетевший в Грозный знаменитый бразилец Роналдинью. Побывавший накануне на Красной площади обладатель «Золотого мяча» и победитель ЧМ-2002 за несколько часов до премьеры «Ахмата» встретился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым и в принципе был в центре внимания, получив именную футболку с десятым номером. Он и исполнил первый символический удар по мячу, в фирменном стиле отдав передачу соотечественнику Родолфу.

Ветеран, к слову, здорово действовал в опорной зоне в паре с разгонявшим атаки из глубины поля Ивановым. Другой бразилец — Леу Жаба — расцветил первый тайм, по ходу которого многочисленные атаки пока находящихся в процессе перестройки хозяев зачастую разбивались об отлаженные оборонительные порядки пермяков. 18-летний новичок регулярно удивлял нестандартными ходами и смело брал инициативу на себя. Для начала заставил Нигматуллина совершить впечатляющий полет в направлении верхнего угла, а потом, получив передачу от Митришева, ускользнул от двух защитников, обвел вратаря, и, успев остановить мяч у линии поля, отправил его в сетку мимо пытавшегося спасти команду Сивакова.

«Мне повезло увидеть такой красивый гол», — признался в перерыве в телеинтервью Роналдинью. Звездный гость, правда, ошибся, выразив уверенность, что голы обязательно будут и во втором тайме. Маленький шедевр Леу так и остался единственным, а сменивший героя вечера еще один бразилец Раванелли, хоть и получил свое имя в честь знаменитого итальянского форварда, отметился в протоколе не взятием ворот, а предупреждением.

ЦИФРА

2-й гол на профессиональном уровне забил Леу Жаба, открывший лицевой счет в составе «Коринтианса» 20 марта в победном поединке чемпионата Паулисты против «Линенсе» (3:0).

ЦИТАТЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:

— Не сказал бы, что у нас ничего не получалось. Во втором тайме удачно прессинговали и отбирали мяч, но, к сожалению, задерживали развитие атаки. Надо сказать, что очень организованно и надежно играл в обороне «Ахмат». А не получилась игра в первом тайме, что отчасти может быть связано с сегодняшними торжествами. Надо поздравить «Ахмат»: при всех «но» все это на пользу футболу. И когда команда играет при полных трибунах, возможно, придет заниматься больше мальчишек.

Олег КОНОНОВ, главный тренер «Ахмата»:

— Наверное, близким к идеалу не стал ни первый, ни второй тайм. Хотя в первой половине мы владели территориальным преимуществом, и создали два прекрасных момента, завершившихся голом и попаданием Уциева в перекладину. «Амкар» с его организованной обороной заставлял искать свободные зоны, и, конечно, нам надо прибавлять в атаке, чтобы создавать больше моментов. Что касается второго тайма, то в концовке, возможно, чуть отдали инициативу, но в целом нам удавалось уверенно контролировать игру. Что касается позиции Иванова, то он располагался в глубине поля, однако у нас есть варианты ведения игры, при которых он играет на привычном месте ближе к атаке.

16.07.2017 21:30 Зрители 29450 основной раунд: 1-й тур Ахмат Арена
Ахмат 1:0 Амкар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Олег Кононов Гаджи Гаджиев
Голы
39′ Леу Жаба (М. Митришев) 8
Составы
Евгений Городов 16
Дантас Биспу Родолфу 2
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
Олег Иванов 19
Филипе Сампайо 94
Беким Балай 18
78′ Леу Жаба 8
79′ Раванелли Феррейра дос Сантос 14
67′ Магомед Митришев 95
85′ Халид Кадыров 10
1 Артур Нигматуллин
3 Петар Занев (к) 79′
4 Николай Зайцев
18 Михаил Сиваков 15′
19 Брайн Оладапо Идову
20 Павел Комолов
9 Дарко Бодул
5 Януш Гол
2 Александр Милькович 57′
13 Роланд Гиголаев
91 Александр Рязанцев 46′
27 Михаил Костюков 77′
14 Станислав Прокофьев 69′
11 Алексей Гасилин 90+2′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 0
10 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 4
10 Фолы 19
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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