Дебют «Ахмата»: супергол Леу на глазах Роналдинью

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

В Грозном все новое — главный тренер, футболисты, наконец, имя команды. К этому событию приурочили пышные торжества, из-за которых игра началась с пятнадцатиминутной задержкой.

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Среди многочисленных гостей были как бывший главный тренер Рашид Рахимов, так и Андрей Федьков — автор исторического гола, позволившего тогда еще «Тереку» завоевать Кубок России-2003/04.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Андрей Федьков приехал поддержать <a href="https://twitter.com/akhmatgrozny">@akhmatgrozny</a> ??? <a href="https://t.co/GPXSD21NTT">pic.twitter.com/GPXSD21NTT</a></p>— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) <a href="https://twitter.com/akhmatgrozny/status/886617417681698816">16 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пока это главный трофей в истории грозненского футбола, но мечтают здесь явно о большем. Для начала — о попадании в еврокубки, где блистал прилетевший в Грозный знаменитый бразилец Роналдинью. Побывавший накануне на Красной площади обладатель «Золотого мяча» и победитель ЧМ-2002 за несколько часов до премьеры «Ахмата» встретился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым и в принципе был в центре внимания, получив именную футболку с десятым номером. Он и исполнил первый символический удар по мячу, в фирменном стиле отдав передачу соотечественнику Родолфу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мяч в игру вводит <a href="https://twitter.com/10Ronaldinho">@10Ronaldinho</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%90%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80?src=hash">#АхматАмкар</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://t.co/7i0QBkfOHz">pic.twitter.com/7i0QBkfOHz</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/886658374686920704">16 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ветеран, к слову, здорово действовал в опорной зоне в паре с разгонявшим атаки из глубины поля Ивановым. Другой бразилец — Леу Жаба — расцветил первый тайм, по ходу которого многочисленные атаки пока находящихся в процессе перестройки хозяев зачастую разбивались об отлаженные оборонительные порядки пермяков. 18-летний новичок регулярно удивлял нестандартными ходами и смело брал инициативу на себя. Для начала заставил Нигматуллина совершить впечатляющий полет в направлении верхнего угла, а потом, получив передачу от Митришева, ускользнул от двух защитников, обвел вратаря, и, успев остановить мяч у линии поля, отправил его в сетку мимо пытавшегося спасти команду Сивакова.

«Мне повезло увидеть такой красивый гол», — признался в перерыве в телеинтервью Роналдинью. Звездный гость, правда, ошибся, выразив уверенность, что голы обязательно будут и во втором тайме. Маленький шедевр Леу так и остался единственным, а сменивший героя вечера еще один бразилец Раванелли, хоть и получил свое имя в честь знаменитого итальянского форварда, отметился в протоколе не взятием ворот, а предупреждением.

ЦИФРА

2-й гол на профессиональном уровне забил Леу Жаба, открывший лицевой счет в составе «Коринтианса» 20 марта в победном поединке чемпионата Паулисты против «Линенсе» (3:0).

ЦИТАТЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:

— Не сказал бы, что у нас ничего не получалось. Во втором тайме удачно прессинговали и отбирали мяч, но, к сожалению, задерживали развитие атаки. Надо сказать, что очень организованно и надежно играл в обороне «Ахмат». А не получилась игра в первом тайме, что отчасти может быть связано с сегодняшними торжествами. Надо поздравить «Ахмат»: при всех «но» все это на пользу футболу. И когда команда играет при полных трибунах, возможно, придет заниматься больше мальчишек.

Олег КОНОНОВ, главный тренер «Ахмата»:

— Наверное, близким к идеалу не стал ни первый, ни второй тайм. Хотя в первой половине мы владели территориальным преимуществом, и создали два прекрасных момента, завершившихся голом и попаданием Уциева в перекладину. «Амкар» с его организованной обороной заставлял искать свободные зоны, и, конечно, нам надо прибавлять в атаке, чтобы создавать больше моментов. Что касается второго тайма, то в концовке, возможно, чуть отдали инициативу, но в целом нам удавалось уверенно контролировать игру. Что касается позиции Иванова, то он располагался в глубине поля, однако у нас есть варианты ведения игры, при которых он играет на привычном месте ближе к атаке.