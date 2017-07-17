Дебют «Ахмата»: супергол Леу на глазах Роналдинью
В первом официальном матче под новым названием клуб из Грозного обыграл «Амкар».
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
В Грозном все новое — главный тренер, футболисты, наконец, имя команды. К этому событию приурочили пышные торжества,
Среди многочисленных гостей были как бывший главный тренер Рашид Рахимов, так и Андрей Федьков — автор исторического гола, позволившего тогда еще «Тереку» завоевать Кубок России-2003/04.
Пока это главный трофей в истории грозненского футбола, но мечтают здесь явно о большем. Для начала — о попадании в еврокубки, где блистал прилетевший в Грозный знаменитый бразилец Роналдинью. Побывавший накануне на Красной площади обладатель «Золотого мяча» и победитель ЧМ-2002 за несколько часов до премьеры «Ахмата» встретился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым и в принципе был в центре внимания, получив именную футболку с десятым номером. Он и исполнил первый символический удар по мячу, в фирменном стиле отдав передачу соотечественнику Родолфу.
Ветеран, к слову, здорово действовал в опорной зоне в паре с разгонявшим атаки из глубины поля Ивановым. Другой бразилец — Леу Жаба — расцветил первый тайм, по ходу которого многочисленные атаки пока находящихся в процессе перестройки хозяев зачастую разбивались об отлаженные оборонительные порядки пермяков. 18-летний новичок регулярно удивлял нестандартными ходами и смело брал инициативу на себя. Для начала заставил Нигматуллина совершить впечатляющий полет в направлении верхнего угла, а потом, получив передачу от Митришева, ускользнул от двух защитников, обвел вратаря, и, успев остановить мяч у линии поля, отправил его в сетку мимо пытавшегося спасти команду Сивакова.
«Мне повезло увидеть такой красивый гол», — признался в перерыве в телеинтервью Роналдинью. Звездный гость, правда, ошибся, выразив уверенность, что голы обязательно будут и во втором тайме. Маленький шедевр Леу так и остался единственным, а сменивший героя вечера еще один бразилец Раванелли, хоть и получил свое имя в честь знаменитого итальянского форварда, отметился в протоколе не взятием ворот, а предупреждением.
ЦИФРА
2-й гол на профессиональном уровне забил Леу Жаба, открывший лицевой счет в составе «Коринтианса» 20 марта в победном поединке чемпионата Паулисты против «Линенсе» (3:0).
ЦИТАТЫ
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:
— Не сказал бы, что у нас ничего не получалось. Во втором тайме удачно прессинговали и отбирали мяч, но, к сожалению, задерживали развитие атаки. Надо сказать, что очень организованно и надежно играл в обороне «Ахмат». А не получилась игра в первом тайме, что отчасти может быть связано с сегодняшними торжествами. Надо поздравить «Ахмат»: при всех «но» все это на пользу футболу. И когда команда играет при полных трибунах, возможно, придет заниматься больше мальчишек.
Олег КОНОНОВ, главный тренер «Ахмата»:
— Наверное, близким к идеалу не стал ни первый, ни второй тайм. Хотя в первой половине мы владели территориальным преимуществом, и создали два прекрасных момента, завершившихся голом и попаданием Уциева в перекладину. «Амкар» с его организованной обороной заставлял искать свободные зоны, и, конечно, нам надо прибавлять в атаке, чтобы создавать больше моментов. Что касается второго тайма, то в концовке, возможно, чуть отдали инициативу, но в целом нам удавалось уверенно контролировать игру. Что касается позиции Иванова, то он располагался в глубине поля, однако у нас есть варианты ведения игры, при которых он играет на привычном месте ближе к атаке.
|Олег Кононов
|Гаджи Гаджиев
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|3
|5
|Удары в створ
|0
|1
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
- Вышел из игры
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