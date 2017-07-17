«Ахмат» победил «Амкар» в матче первого тура чемпионата России по футболу

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Гол на 39-й минуте встречи забил Леонардо Лима. Данный гол стал для 18-летнего бразильца дебютным в составе грозненской команды.

В следующем туре «Ахмат» 23 июля сыграет в гостях с «Ростовом», двумя днями ранее «Амкар» проведет гостевую встречу с махачкалинским «Анжи».

Перед началом матча на стадионе состоялся праздничный концерт с участием звезд российской эстрады, в ходе которого был презентован новый логотип грозненской команды. Одним из гостей встречи стал бывший футболист испанской «Барселоны», итальянского «Милана» и сборной Бразилии, двукратный обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо, который провел первый символический удар по мячу.

Ранее «Ахмат» носил название «Терек», однако в июне было принято решение о переименовании клуба. Встреча с «Амкаром» стала первым официальным матчем для грозненской команды под новым названием. Глава Чечни, почетный президент клуба Рамзан Кадыров заявил, что решение о переименовании было основано на обращениях болельщиков. Также данный матч стал первой официальной встречей для Олега Кононова в ранге главного тренера «Ахмата».

Грозненский клуб был основан в 1946 году под названием «Динамо». Позднее команда неоднократно меняла название, прежде чем в 1958 году получить наименование «Терек». Команда дебютировала в РФПЛ в 2005 году, однако по итогам сезона вылетела в первый дивизион. С 2008 года клуб неизменно выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. Клуб единожды участвовал в еврокубках — по итогам сезона-2004 грозненцы получили право сыграть в Кубке УЕФА после победы в Кубке России. Однако в первом круге еврокубка российская команда уступила по сумме двух матчей швейцарскому «Базелю» и выбыла из турнира.

Стадион команды носит название «Ахмат-Арена» в честь первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Кадырова, погибшего 9 мая 2004 года в результате террористического акта в Грозном.