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17 июля 2017, 0:20 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Ахмат» победил «Амкар» в матче первого тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 16 июля. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» одержал победу над пермским «Амкаром» со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура чемпионата России сезона-2017/18.

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Гол на 39-й минуте встречи забил Леонардо Лима. Данный гол стал для 18-летнего бразильца дебютным в составе грозненской команды.

В следующем туре «Ахмат» 23 июля сыграет в гостях с «Ростовом», двумя днями ранее «Амкар» проведет гостевую встречу с махачкалинским «Анжи».

Перед началом матча на стадионе состоялся праздничный концерт с участием звезд российской эстрады, в ходе которого был презентован новый логотип грозненской команды. Одним из гостей встречи стал бывший футболист испанской «Барселоны», итальянского «Милана» и сборной Бразилии, двукратный обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо, который провел первый символический удар по мячу.

Ранее «Ахмат» носил название «Терек», однако в июне было принято решение о переименовании клуба. Встреча с «Амкаром» стала первым официальным матчем для грозненской команды под новым названием. Глава Чечни, почетный президент клуба Рамзан Кадыров заявил, что решение о переименовании было основано на обращениях болельщиков. Также данный матч стал первой официальной встречей для Олега Кононова в ранге главного тренера «Ахмата».

Грозненский клуб был основан в 1946 году под названием «Динамо». Позднее команда неоднократно меняла название, прежде чем в 1958 году получить наименование «Терек». Команда дебютировала в РФПЛ в 2005 году, однако по итогам сезона вылетела в первый дивизион. С 2008 года клуб неизменно выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. Клуб единожды участвовал в еврокубках — по итогам сезона-2004 грозненцы получили право сыграть в Кубке УЕФА после победы в Кубке России. Однако в первом круге еврокубка российская команда уступила по сумме двух матчей швейцарскому «Базелю» и выбыла из турнира.

Стадион команды носит название «Ахмат-Арена» в честь первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Кадырова, погибшего 9 мая 2004 года в результате террористического акта в Грозном.

16.07.2017 21:30 Зрители 29450 основной раунд: 1-й тур Ахмат Арена
Ахмат 1:0 Амкар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Олег Кононов Гаджи Гаджиев
Голы
39′ Леу Жаба (М. Митришев) 8
Составы
Евгений Городов 16
Дантас Биспу Родолфу 2
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
Олег Иванов 19
Филипе Сампайо 94
Беким Балай 18
78′ Леу Жаба 8
79′ Раванелли Феррейра дос Сантос 14
67′ Магомед Митришев 95
85′ Халид Кадыров 10
1 Артур Нигматуллин
3 Петар Занев (к) 79′
4 Николай Зайцев
18 Михаил Сиваков 15′
19 Брайн Оладапо Идову
20 Павел Комолов
9 Дарко Бодул
5 Януш Гол
2 Александр Милькович 57′
13 Роланд Гиголаев
91 Александр Рязанцев 46′
27 Михаил Костюков 77′
14 Станислав Прокофьев 69′
11 Алексей Гасилин 90+2′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 0
10 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 4
10 Фолы 19
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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