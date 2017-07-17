Евгений Ловчев: Быстрый футбол не для Дзюбы
Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев — об игре лидеров стартовавшего чемпионата РФПЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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«МАНЧИНИ ПЕРЕФОРМАТИРОВА КОКОРИНА»
— Манчини играл под десятым номером. А все десятки — Марадона, Платини, Пеле, Федор Черенков — очень хорошо понимают футбол. Манчини — серьезный мужик. Один его конфликт с Тевесом говорит о характере итальянца. Тевес вынужден был уйти из «Манчестер Сити», а команда потом стала чемпионом Англии после 44-летнего перерыва. Это говорит о том, что никакого панибратства между тренером и игроками в «Зените» не будет. Манчини пришел, чтобы делать результат. Но пока Манчини до конца не знает возможности всех игроков.
Игра Дзюбы в Хабаровске просто была плоха. И вот почему: с новым тренером «Зенит» стал играть значительно быстрее, быстрее стал ходить мяч. Халк много брал на себя, часто мяч передерживал, и у Дзюбы была возможность подстроиться к Халку. В матче со «СКА-Хабаровском» он нигде не успевал. Быстрый футбол не для Дзюбы. С такой игрой перспективы Дзюбы в «Зените» не очень хорошие.
В этом плане Кокорин выглядел лучше. Я не могу сказать, что он был хорош, хорош он был только в «Динамо». Но в Хабаровске Манчини его переформатировал, настроил на быструю атаку. И гол Кокорин забил не случайно, потому что в этом моменте он побежал вперед. В прошлом году он мяч водил либо поперек, либо назад.
То, что команда еще не сложилась, это понятно. Также понятно, что Паредес интересный игрок — лишь недавно влился в «Зенит», а уже стал один из лидеров.
После матча у Манчини спросили, почему он выпустил молодого дебютанта Кузяева, он ответил: «Я знал, что тот забьет». В общем, можно сказать, что этот очень трудный выезд, прежде всего в плане перелета, закончился для «Зенита» удачно. Но им еще работать и работать. И думаю, те, кто сегодня выходил на поле, потеряют место в составе.
«ЦСКА ВЫИГРАЛ ПО-ПИЖОНСКИ»
Из всех лидеров прошлого года самую целостную игру и лучшую готовность показал ЦСКА. У меня сложилось впечатление, что в последний период работы Леонида Слуцкого игроки потеряли интерес к футболу. К очкам не потеряли, за это хорошо платят, а к футболу потеряли. Это было видно даже по лицам игроков. При Викторе Гончаренко они ожили, они радуются футболу. В Махачкале армейцы выиграл легко, с хорошей долей пижонства. В последнее время много критиковали ЦСКА за то, что не покупают игроков. А оказывается, можно просто вывести на новый уровень Витинью.
«ЗРИТЕЛЬ В КАЗАНИ ВЕРНЕТСЯ НА ТРИБУНЫ»
В «Краснодаре» выпускали Лаборде всегда справа, на позиции полузащитника. И я всегда удивлялся: он отличный дриблер, плюс быстрый игрок. У нас сегодня практически нет таких форвардов. И не понимал, почему он не выходит в основе. В матче в Казани Лаборде вышел на позиции центрального нападающего и дважды отлично использовал свою скорость.
«Краснодар» немного изменил тактику, теперь у них есть игрок быстрого отрыва.
Видимо, в перерыве Бердыев
Думаю, ближе ко второму кругу от «Рубина» можно ждать той целостности, что была присуща команде при Бердыеве в лучшие годы. И согласен с Игорем Шалимовым, который сказал, что «Краснодару» повезло, что он начал чемпионат матчем в Казани, с не совсем еще готовым «Рубином». Здесь многие потеряют очки.
«Рубин» второго тайма ни может не нравиться, и зритель, который в прошлом сезоне бросил команду, обязательно вернется.
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