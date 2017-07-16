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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30403366/
16 июля 2017, 22:20 | Футбол: Премьер-лига | Югополис

ФК «Краснодар» начал сезон с победы над «Рубином»

Матч состоялся в Казани и закончился со счетом 1:2.

Матч состоялся в Казани и закончился со счетом 1:2. Увеличить
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Матч 1 тура чемпионата России по футболу нынешнего сезона, прошедший в воскресенье, 16 июля, на стадионе «Казань-Арена», принес победу краснодарскому футбольному клубу.

Первый мяч в ворота соперников забил на 17-й минуте Рикардо Лаборде. На 33-й минуте он повторил успел. Хозяева поля на 72-й минуте отыграли один мяч: гол в ворота краснодарцев забил Максим Лестьенн.

22 июля в домашнем матче краснодарцы примут клуб «Тосно».
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