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16 июля 2017, 22:00 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Рамзан Кадыров и бывшие игроки «Ахмата» представили логотип клуба

Перед началом матча 1-го тура российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Амкар» глава Чеченской Республики и почётный президент грозненского клуба Рамзан Кадыров вместе с бывшими игроками клуба представил логотип команды.

Игра с «Амкаром» станет первой официальной встречей для грозненцев под новым названием «Ахмат». До этого, с 1958 года и до нынешнего лета, команда называлась «Терек».

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