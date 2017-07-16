Рамзан Кадыров и бывшие игроки «Ахмата» представили логотип клуба
Перед началом матча 1-го тура российской
Премьер-Лиги «Ахмат» — «Амкар» глава Чеченской Республики и почётный президент грозненского клуба Рамзан Кадыров вместе с бывшими игроками клуба представил логотип команды.
Игра с «Амкаром» станет первой официальной встречей для грозненцев под новым названием «Ахмат». До этого, с 1958 года и до нынешнего лета, команда называлась «Терек».
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