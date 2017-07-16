Рамзан Кадыров и бывшие игроки «Ахмата» представили логотип клуба

Игра с «Амкаром» станет первой официальной встречей для грозненцев под новым названием «Ахмат». До этого, с 1958 года и до нынешнего лета, команда называлась «Терек».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и известные футболисты, игравшие за грозненский клуб представили логотип клуба «Ахмат». <a href="https://t.co/sAJYYezEok">pic.twitter.com/sAJYYezEok</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/886654243402375169">16 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>