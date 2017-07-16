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16 июля 2017, 21:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» представил новичка команды Шомуродова

Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов был представлен в качестве игрока «Ростова». 22-летний форвард, предыдущим клубом которого был «Бунёдкор», за российскую команду будет выступать под 14-м номером. Фотография новичка была опубликована в официальном «твиттере» «Ростова».

Шомуродов начинал свою профессиональную карьеру в 2011 году в составе клуба «Машъал», а в 2015-м перешёл в «Бунёдкор».

В активе форварда шесть голов в 18 матчах за сборную Узбекистана, в составе которой он дебютировал в 2015 году.

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