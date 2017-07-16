«Ростов» представил новичка команды Шомуродова

Шомуродов начинал свою профессиональную карьеру в 2011 году в составе клуба «Машъал», а в 2015-м перешёл в «Бунёдкор».

В активе форварда шесть голов в 18 матчах за сборную Узбекистана, в составе которой он дебютировал в 2015 году.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сюрприз!<br>Эльдор Шомуродов - игрок нашей команды! Подробности - позже <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2?src=hash">#НовыйРостов</a> <a href="https://t.co/bsg4uWAaXn">pic.twitter.com/bsg4uWAaXn</a></p>— Football Club Rostov (@rostovfc) <a href="https://twitter.com/rostovfc/status/886655191134720032">16 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>