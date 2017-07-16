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16 июля 2017, 21:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ахмат» — «Амкар»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы грозненского «Ахмата» и пермского «Амкара» на матч 1-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Мохаммади, Анхель, Семёнов, Сампайо, Митришев, Иванов, Лоенардо Жаба, Балай.

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Комолов, Гол, Прокофьев, Бодул.

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Рамзан Кадыров и бывшие игроки «Ахмата» представили логотип клуба

Рамзан Кадыров и бывшие игроки «Ахмата» представили логотип клуба

Перед началом матча 1-го тура российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Амкар» глава Чеченской Республики и почётный президент грозненского клуба Рамзан Кадыров вместе с бывшими игроками клуба представил логотип команды.
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