Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30402980/
16 июля 2017, 20:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Лацио» отказался от предложения «Рубина» приобрести Сонга

«Рубин» сделал «Лацио» предложение приобрести полузащитника казанцев Алекса Сонга, однако римский клуб ответил отказом, пишет Calciomercato. Итальянцы уже нашли замену ушедшему в «Милан» хавбеку Лукасу Билье в лице игрока «Ливерпуля» Лукаса Лейвы.

Рубин сделал <span class=error>Лацио</span> предложение приобрести полузащитника <span class=error>казанцев</span> <span class=error>Алекса</span> <span class=error>Сонга</span> однако римский клуб ответил отказом пишет Calciomercato. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сообщается, что «Рубин» хочет продать Сонга из-за его высокой зарплаты. Камерунец получает в российском клубе € 2,5 млн в год.

Сонг перешёл в «Рубин» летом 2016 года. В минувшем сезоне РФПЛ он принял участие в 16 матчах за казанцев и отметился двумя результативными передачами.

Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Лацио
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Пока Бердыев не явил Казани чуда

Пока Бердыев не явил Казани чуда

Дебют Курбана Бердыева на новом казанском стадионе обернулся фиаско. «Могильщиком» казанцев стал колумбиец Лаборде, оформивший за полчаса с небольшим дубль.
Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера