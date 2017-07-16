«Лацио» отказался от предложения «Рубина» приобрести Сонга
«Рубин» сделал «Лацио» предложение приобрести полузащитника казанцев Алекса Сонга, однако римский клуб ответил отказом, пишет Calciomercato. Итальянцы уже нашли замену ушедшему в «Милан» хавбеку Лукасу Билье в лице игрока «Ливерпуля» Лукаса Лейвы.
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Сообщается, что «Рубин» хочет продать Сонга
Сонг перешёл в «Рубин» летом 2016 года. В минувшем сезоне РФПЛ он принял участие в 16 матчах за казанцев и отметился двумя результативными передачами.
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