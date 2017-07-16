Пока Бердыев не явил Казани чуда

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Этого дня с нетерпением в Казани ждали многие. С того самого времени, как там расстались в конце 2013 года с создателем, по сути, современного «Рубина», громыхнувшим и в России, и в Европе. И вот Курбан Бердыев, сотворивший и с «Ростовом» сказку в той мере, наверное, в какой она была возможна, вновь во главе казанской команды.

В возвращение тренера в Татарстан категорически не верилось, потому что «ушли» его по указанию президента республики Рустама Минниханова. Ясно так же, как божий день, что без согласия этого человека, являющегося главой попечительского совета «Рубина», оно не состоялось бы. Не вдаваясь в политику, от себя лично замечу: руководитель, способный дать ход назад, заслуживает уважения. Вот только, что это принесет клубу?

Туркменский волшебник, как у него ведется, пришел не с пустыми руками. За ним проследовали Кудряшов, Гранат и, как выяснилось перед стартом чемпионата, Джанаев с Азмуном. Последние двое, впрочем, на поле с первых минут не вышли. Иранец появился лишь во втором тайме, заменив 37-летнего Гекдениза Карадениза, который в свое время был у Бердыева одним из столпов команды.

Добавим, что ходят слухи о переходе в «Рубин» еще одного игрока столь же почтенного для футболиста возраста — Сесара Наваса. Но кто скажет, что этот ветеран, высокий ростом и умело читающий игру, не был важен в минувшем сезоне для «Ростова»?

ЛАБОРДЕ ВМЕСТО СМОЛОВА

У «Краснодара», между тем, в составе ожидаемо не было Смолова, вокруг будущего которого развернулось много разговоров. Из-за травмы не смогли сыграть ни Мамаев, ни Каборе. А ведь это все лидеры «быков». Зато в атаке гостей дебютировал Вандерсон Масиэл, перешедший из «Зальцбурга», с которым черно-зеленые встречались в Лиге Европы. С дриблингом накоротке, как успел показать в прошедшей встрече бразилец, у него все в порядке.

Что касается отсутствия Смолова. У нас любят, по-советски вслед за Маяковским считать, что незаменимых нет: «Единица! Кому она нужна? Голос единицы тоньше писка». Смотрю, однако, на результаты «Краснодара» в прошлом сезоне без ведущего нападающего. Они ни в коем случае не должны вселять в почитателей команды отчаяние, но симптоматичны.

С 9-го по 13-й туры вроде неплохо — 9 очков в пяти матчах. При этом не побеждены «Арсенал», «Анжи» (оба раза по 0:0) и «Оренбург», то есть аутсайдеры по итогам чемпионата. В марте обыгран в Москве «Локомотив» (2:1). Хорошо! Но опять нулевая ничья, да еще дома, с «Уфой». В 28-м туре, когда форвард отбывал дисквалификацию, 1:1 на выезде с «Уралом». Вроде не ключевые матчи, но разве все перечисленное не потери? Наконец, без лидера нападения «Краснодар» вылетел из Лиги Европы, дважды проиграв в 1/8 финала «Сельте» (1:2, 0:2).

Впрочем, на этот раз кубанцы реально обошлись без примы последних двух лет. Роль лидера атаки исполнил Лаборде, который в прошлом сезоне был очевидным игроком замены. Приняв участие с учетом всех турниров в 27 матчах, он вступал в игру вместо партнеров в 22 случаях, а все 90 минут провел на поле только в сентябрьской встрече в Уфе. И вот теперь колумбиец вышел с первых минут, и Игорь Шалимов об этом, естественно, не пожалел.

После равного и осмотрительного, как обычно бывает, начала «Рубин», казалось, захватил инициативу, да пропустил. Комбинация гостей, сложенная из мелкого паса — спартаковская, как у нас любят говорить — завершилась проникающей передачей Перейры на ход Лаборде, который вторым касанием точно направил мяч мимо Рыжикова.

В том эпизоде колумбиец ловко улизнул между двумя центральными защитниками хозяев — Камболовым и Бурлаком. Позже он их поочередно обыграл — и опять хладнокровно поразил дальний угол ворот.

«Краснодар» был близок к перерыву к третьему нокаутирующему удару, да Петров на 40-й минуте после подачи углового, опередив оппонента, направил мяч головой в штангу.

При 2:0 на чужом поле, где в принципе и ничья в зачет, живется вольготно. В дальнейшем хозяева, которым, собственно, ничего больше не оставалось, наступали. Камболов после углового, который подарил хозяевам вратарь краснодарцев Синицын, нелепо упустивший мяч за линию ворот, пробил головой рядом со штангой, но инфаркта ни у кого, думается, все же не спровоцировал.