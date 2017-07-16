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16 июля 2017, 22:23 | Футбол: Премьер-лига | Prokazan.ru

«Рубин» проиграл в Казани «Краснодару» в стартовом матче нового сезона

В первом матче чемпионата РФПЛ казанский «Рубин» принимал дома «Краснодар» и уступил со счетом 1:2.

Матч на Казань Арене завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. Увеличить
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Игра показала, что обновление казанской команды только началось, но процесс идет, сообщает официальный сайт клуба.

Команды резво начали, практически не задерживались в центре поля, быстро переходя из обороны в атаку, но оборона и тех, и других действовала в первые минуты надежно. Счет открыли гости. На 17-й минуте прошла передача между центральными защитниками от Маурисио Перейры на Рикардо Лаборде, и колумбиец реализовал выход один на один. На 33-й минуте Лаборде оформил дубль. Руслан Камболов и Тарас Бурлак остановить разыгравшегося нападающего снова не сумели.

Второй тайм казанцы начали очень здорово. Канунников и дважды вышедший на замену Максим Лестьенн оказывались в выгодной позиции, но до прицельного удара дело никак не доходило. Давление и запредельное желание «Рубина» были вознаграждены на 72-й минуте, когда Лестьенн сотворил настоящий шедевр, на замахах убрав обоих центральных защитников соперника, и низом послав мяч в противоход Андрею Синицыну.

На большее, к сожалению, у наших футболистов не хватило сил, хотя моменты были. «Краснодар» по-прежнему остается одним из самых неудобных соперников «Рубина» в Премьер-лиге.
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