«Краснодар» победил «Рубин» в матче первого тура чемпионата России

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Голы на 17-й и 33-й минутах встречи в составе победителей забил Рикардо Лаборде, у хозяев отличился Максим Лестьенн (72).

29-летний Лаборде, выступающий за краснодарцев с 2013 года, впервые оформил дубль в матче чемпионата России. Нападающему удалось отличиться впервые с сентября 2016 года, когда он забил нальчикскому «Спартаку» во встрече Кубка страны.

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев провел первую официальную встречу после возвращения в команду, в которой работал с 2001 по 2013 год. С 2014-го по 2017-й он тренировал «Ростов». В составе казанцев дебютировали защитники Владимир Гранат и Федор Кудряшов. На замену вышел форвард Сердар Азмун, который вернулся в «Рубин» в межсезонье вместе с Бердыевым из «Ростова».

За «Краснодар» первый матч провел нападающий Вандерсон. Во втором тайме на взрослом уровне дебютировал 17-летний воспитанник академии клуба Магомед-Шапи Сулейманов, он вышел на замену в компенсированное время.