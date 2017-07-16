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16 июля 2017, 19:46 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Краснодар» победил «Рубин» в матче первого тура чемпионата России

ТАСС, 16 июля. «Краснодар» одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:1 в гостевом матче первого тура чемпионата России по футболу.

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Голы на 17-й и 33-й минутах встречи в составе победителей забил Рикардо Лаборде, у хозяев отличился Максим Лестьенн (72).

29-летний Лаборде, выступающий за краснодарцев с 2013 года, впервые оформил дубль в матче чемпионата России. Нападающему удалось отличиться впервые с сентября 2016 года, когда он забил нальчикскому «Спартаку» во встрече Кубка страны.

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев провел первую официальную встречу после возвращения в команду, в которой работал с 2001 по 2013 год. С 2014-го по 2017-й он тренировал «Ростов». В составе казанцев дебютировали защитники Владимир Гранат и Федор Кудряшов. На замену вышел форвард Сердар Азмун, который вернулся в «Рубин» в межсезонье вместе с Бердыевым из «Ростова».

За «Краснодар» первый матч провел нападающий Вандерсон. Во втором тайме на взрослом уровне дебютировал 17-летний воспитанник академии клуба Магомед-Шапи Сулейманов, он вышел на замену в компенсированное время.

В следующем туре «Рубин» 22 июля сыграет в гостях с санкт-петербургским «Зенитом», в тот же день «Краснодар» примет «Тосно».

16.07.2017 17:30 основной раунд: 1-й тур Казань Арена
Рубин 1:2 Краснодар
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Курбан Бердыев Игорь Шалимов
Голы
72′ Максим Лестьенн (М. Оздоев)  
21 Рикардо Лаборде (М. Перейра, Вандерсон Масиэл) 17′
21 Рикардо Лаборде (А. Мартынович) 33′
Составы
Сергей Рыжиков 1
Олег Кузьмин (к) 2
84′ Федор Кудряшов 30
45+1′ Владимир Гранат 14
Руслан Камболов 88
Тарас Бурлак 90
86′ Магомед Оздоев 27
Янн М`Вила 4
46′ Рубен Рочина 21
Максим Лестьенн 10
74′ Максим Канунников 9
Кристиан Жонатас 22
62′ Карадениз Гекдениз 61
Сердар Азмун 33
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес 77′
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к) 12′
11 Вячеслав Подберезкин
7 Вандерсон Масиэл
30 Роман Шишкин
8 Юрий Газинский 74′
15 Илья Жигулев
33 Маурисио Перейра 61′
16 Виктор Классон
21 Рикардо Лаборде 90′
93 Магомед-Шапи Сулейманов
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 3
14 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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