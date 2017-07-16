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16 июля 2017, 18:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Роналдиньо прибыл в Грозный на матч «Ахмат» — «Амкар»

Легендарный бразильский футболист, чемпион мира 2002 года Роналдиньо прибыл в Грозный, где посетит матч первого тура РФПЛ «Ахмат» — «Амкар», который состоится на «Ахмат Арене».

Легендарный бразильский футболист чемпион мира 2002 года Роналдиньо прибыл в Грозный где посетит матч первого тура <span class=error>РФПЛ</span> <span class=error>Ахмат</span> — <span class=error>Амкар</span> который состоится на <span class=error>Ахмат</span> Арене. Увеличить
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Знаменитый футболист приехал в Чеченскую Республику в качестве гостя, приглашённого руководством грозненцев.

Игра с «Амкаром» станет первой официальной встречей для грозненцев под новым названием «Ахмат». До этого, с 1958 года и до нынешнего лета, команда называлась «Терек».

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