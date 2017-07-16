«Рубин» определился со стартовым составом на матч с «Краснодаром»
«Рубин» объявил стартовый состав на матч с «Краснодаром» в первом туре нового сезона российской
Премьер-Лиги.
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Игра пройдёт в Казани на стадионе «Казань Арена». Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев проведёт свою первую официальную игру после возвращения в казанскую команду.
«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Камболов, Бурлак, Кузьмин, Оздоев, М’Вила, Карадениз, Канунников, Рочина.
Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
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