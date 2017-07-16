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16 июля 2017, 16:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» определился со стартовым составом на матч с «Краснодаром»

«Рубин» объявил стартовый состав на матч с «Краснодаром» в первом туре нового сезона российской Премьер-Лиги.

Рубин объявил стартовый состав на матч с Краснодаром в первом туре нового сезона российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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Игра пройдёт в Казани на стадионе «Казань Арена». Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев проведёт свою первую официальную игру после возвращения в казанскую команду.

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Камболов, Бурлак, Кузьмин, Оздоев, М’Вила, Карадениз, Канунников, Рочина.

Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
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