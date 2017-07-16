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16 июля 2017, 13:38 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче первого тура чемпионата России

ТАСС, 16 июля. Санкт-петербургский «Зенит» со счетом 2:0 одержал победу над «СКА-Хабаровском» в выездном матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе имени Ленина в Хабаровске.

Встреча завершилась со счетом 2:0 голы забили Далер Кузяев и Александр Кокорин. Увеличить
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Счет в матче на 52-й минуте открыл полузащитник «Зенита» Далер Кузяев. На 81-й минуте Александр Кокорин удвоил преимущество своей команды. Для Кузяева, который перешел в санкт-петербургский клуб нынешним летом из грозненского «Ахмата», этот гол стал первым в составе нового клуба. Также для Кузяева забитый мяч стал первым в Российской футбольной премьер-лиге, за грозненский клуб он сыграл 70 матчей в чемпионате.

«Зенит» провел первый официальный матч под руководством нового главного тренера команды итальянца Роберто Манчини. Также в официальных играх за санкт-петербуржцев дебютировали Александр Ерохин и аргентинцы Леандро Паредес и Себастьян Дриусси.

В следующем туре «Зенит» 22 июля на своем поле примет казанский «Рубин». «СКА-Хабаровск» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом» двумя днями позже.

В прошлом сезоне «Зенит» занял третье место в таблице премьер-лиги. «СКА-Хабаровск» провел прошлый сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), и попал в премьер-лигу, обыграв «Оренбург» в переходных матчах.

16.07.2017 11:00 основной раунд: 1-й тур им.Ленина
СКА-Хабаровск 0:2 Зенит
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Алексей Поддубский Роберто Манчини
Голы
14 Далер Кузяев (О. Шатов) 52′
9 Александр Кокорин 81′
Составы
Александр Довбня 1
Исмаил Эдиев (к) 3
Александр Пуцко 5
Дмитрий Гришко 37
Владислав Никифоров 10
Руслан Корян 9
Хуан Эдуардо Лескано 23
Денис Дедечко 69
74′ Александр Черевко 26
Константин Савичев 77
42′ 85′ Максим Казанков 87
Виталий Федотов 19
90′ Евгений Баляйкин 15
Алексей Друзин 30
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников 41′
4 Доменико Кришито (к)
13 Луиш Нету
60 Бранислав Иванович
5 Леандро Паредес
9 Александр Кокорин 67′
22 Артем Дзюба
17 Олег Шатов 90′
23 Эрнани
21 Александр Ерохин 46′ 30′
14 Далер Кузяев 85′
10 Виктор де Паула Жулиану 74′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 5
9 Фолы 17
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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