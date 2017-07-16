«Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче первого тура чемпионата России

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Счет в матче на 52-й минуте открыл полузащитник «Зенита» Далер Кузяев. На 81-й минуте Александр Кокорин удвоил преимущество своей команды. Для Кузяева, который перешел в санкт-петербургский клуб нынешним летом из грозненского «Ахмата», этот гол стал первым в составе нового клуба. Также для Кузяева забитый мяч стал первым в Российской футбольной премьер-лиге, за грозненский клуб он сыграл 70 матчей в чемпионате.

«Зенит» провел первый официальный матч под руководством нового главного тренера команды итальянца Роберто Манчини. Также в официальных играх за санкт-петербуржцев дебютировали Александр Ерохин и аргентинцы Леандро Паредес и Себастьян Дриусси.

В следующем туре «Зенит» 22 июля на своем поле примет казанский «Рубин». «СКА-Хабаровск» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом» двумя днями позже.