Кайю — не единственный кандидат «Зенита», Федун обещает усиление, Арана дорог для ЦСКА
«СЭ» подводит трансферные итоги недели в РФПЛ, рассказывая о главных новостях и слухах.
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МАНЧИНИ ВЕРИТ В ГАРСИЮ, КЕРЖАКОВ ЗАВЕРШАЕТ КАРЬЕРУ.
С переходом в «Зенит» из «Сан-Паулу» защитника Родригу Кайю все оказалось не так просто. После многочисленных сообщений из Бразилии, многие из которых противоречили друг другу, спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что переговоры на данный момент приостановлены. Пока же назвавший бразильца «одним из
На данный момент питерцев покинули принявший решение о завершении карьеры Александр Кержаков, отданный в аренду «Амкару» Александр Рязанцев и окончательно перешедший в «Бордо» после завершения арендного соглашения Вукашин Йованович. А вот окончательно расставаться с Лукой Джорджевичем «Зенит» не намерен, и речь, по словам Сарсании, идет исключительно об аренде. Останется в городе на Неве и Луиш Нету, которого в качестве напарника Эсекиэля Гарая хотела видеть «Валенсия».
ОБЕЩАНИЕ ФЕДУНА И ТРАВМА СМОЛОВА.
По окончании победного матча за Суперкубок владелец «Спартака» Леонид Федун заинтриговал, ответив на вопрос о возможном усилении.
— Спрашивайте у Карреры и Родионова, — заявил Федун. — Бюджет выделен. Надеюсь, уже
У Карреры, кстати, накануне матча с «Локомотивом» спрашивали про интерес к Федору Смолову, однако Массимо в интервью «СЭ» предпочел уклониться от обсуждения трансферных вопросов. Сам же лучший снайпер и футболист России сейчас залечивает травму, которая не только оставила Федора вне игры на несколько недель, но и стала катализатором новой волны разговоров о будущем бомбардира. Правда, в стане «быков» слухи стараются не комментировать, и гендиректор Владимир Хашиг, по крайней мере, на данном этапе, тему постарался закрыть, пояснив:
— Да, Смолов имеет опцию в контракте, по которой может теоретически уйти, но никаких предложений нет.
БРАЗИЛЬСКИЙ СЕРИАЛ.
Бразильский сериал развивается вокруг ЦСКА, а главную роль в нем исполняет защитник «Коринтианса» Гильерме Арана. На прошлой неделе южноамериканский клуб якобы ответил армейцам отказом. В начале этой агент игрока выразил надежду, что россияне улучшат свое предложение. Затем в бразильских СМИ появилась информация о возобновлении переговоров, на которых интересы
Потом в дело вступил главный тренер лидера серии А Фабиу Кариле. По его версии официального предложения нет, но оно может появиться в любой момент. В идеале наставник хотел бы сохранить игрока до конца сезона и отпустить его в новый клуб зимой, однако это невозможно, потому что
Невероятная для ЦСКА сумма. Особенно на фоне слов гендиректора Романа Бабаева, не исключившего вариант, при котором усилиться команде не удастся. Тем не менее, в армейский клуб сватают еще и перспективного африканца — 18-летнего сенегальского полузащитника Креппина Диатта, выступающего за норвежский «Сарпсборг». Что до Араны, то цена на него в последние дни снова выросла, и скорее это говорит о банальном нежелании «Коринтианса» расставаться с одним из лидеров, на которого кроме ЦСКА претендуют еще и «Бордо» с «Ромой».
ИЗ КАЗАНИ В РОСТОВ И ОБРАТНО.
Одним из ньюсмейкеров недели был нападающий Сердар Азмун. Сам иранец, правда, долгое время никаких заявлений не делал, залечивая полученное на сборах повреждение, но писали о нем много. Про якобы неопределенную позицию «Рубина», подразумевавшую возможность подписания с форвардом контракта и последующую продажу в римский «Лацио» или леверкузенский «Байер». На самом же деле развязка получилась ожидаемой. Разбиравшиеся при посредничестве ФИФА по поводу прав на игрока казанцы согласовали с «Ростовом» условия трансфера и подписали с игроком трехлетний контракт.
Кроме Азмуна в пятницу было объявлено о соглашениях с еще тремя бывшими подопечными Курбана Бердыева в донском клубе — голкипером Сосланом Джанаевым и защитниками Владимиром Гранатом и Федором Кудряшовым. Налажен, правда, и обратный маршрут из Казани в Ростов, по которому проследовали отданный в аренду защитник Виталий Устинов и предварительно разорвавший соглашение с теперь уже бывшим клубом форвард Владимир Дядюн. Кроме того «Рубин» может расстаться с рядом многочисленных прошлогодних новичков, и защитник Карлос Самбрано уже ведет переговоры с греческим ПАОКом.
В «ДИНАМО» СВАТАЮТ ГОЛЛАНДЦА, ТУЛА ЖДЕТ ОТВЕТА ТОШИЧА.
В последнем блоке обзора — кратко о других новостях и слухах недели. Так болгарские СМИ сообщили о предложении, направленном «Динамо» в адрес «Лудогорца». Предметом интереса
После игры в Екатеринбурге Леонид Кучук заявил: «Ростов» еще может усилиться. И уже несколько часов спустя узбекский «Бунедкор» объявил о переходе в донской клуб полузащитника Элдора Шомуродова. Два года назад он был в числе номинантов на приз лучшего молодого футболиста Азии, а сейчас является основным футболистом национальной сборной, проведя за нее 12 матчей в отборочном цикле ЧМ-2018.
Новичок
«Анжи» на сутки был освобожден от запрета на регистрацию новичков, благодаря чему состав махачкалинцев пополнили голкипер Александр Будаков и арендованный у «Спартака» еще на сезон хавбек Аяз Гулиев, а вот никаких новостей о будущем прибывшего на днях в расположение дагестанской команды опытного защитника Игоря Армаша пока не поступало. После расставания с «Кубанью» он пребывает в статусе свободного агента.
«Уфа», как заявил после победы над «Тосно» Сергей Семак не смогла осуществить запланированные трансферы, и будет выжимать максимум из имеющихся футболистов. Наконец, «Амкар», по словам главного тренера Гаджи Гаджиева, продолжает поиск опорного полузащитника и нападающего.
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