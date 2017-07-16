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МАНЧИНИ ВЕРИТ В ГАРСИЮ, КЕРЖАКОВ ЗАВЕРШАЕТ КАРЬЕРУ.

С переходом в «Зенит» из «Сан-Паулу» защитника Родригу Кайю все оказалось не так просто. После многочисленных сообщений из Бразилии, многие из которых противоречили друг другу, спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что переговоры на данный момент приостановлены. Пока же назвавший бразильца «одним из четырех-пяти кандидатов» Роберто Манчини наигрывает в центре обороны Хави Гарсию, который в свое время именно по настоянию итальянского специалиста был куплен «Манчестер Сити». В интервью «СЭ» наставник сине-бело-голубых признался: в ходе трансферного периода возможно все, но у него высокое мнение об испанце. Да и сам Гарсия настроен играть за «Зенит», отказавшись от предложений из Испании и, как бывший футболист «Бенфики», исключив вариант с лиссабонским «Спортингом».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Лучший бомбардир в истории «Зенита» и российского футбола назначен на должность координатора юношеских команд <a href="https://t.co/3fURkFt0u7">https://t.co/3fURkFt0u7</a> <a href="https://t.co/Ykk6SujoqC">pic.twitter.com/Ykk6SujoqC</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/885458000852512768">13 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На данный момент питерцев покинули принявший решение о завершении карьеры Александр Кержаков, отданный в аренду «Амкару» Александр Рязанцев и окончательно перешедший в «Бордо» после завершения арендного соглашения Вукашин Йованович. А вот окончательно расставаться с Лукой Джорджевичем «Зенит» не намерен, и речь, по словам Сарсании, идет исключительно об аренде. Останется в городе на Неве и Луиш Нету, которого в качестве напарника Эсекиэля Гарая хотела видеть «Валенсия».

ОБЕЩАНИЕ ФЕДУНА И ТРАВМА СМОЛОВА.

По окончании победного матча за Суперкубок владелец «Спартака» Леонид Федун заинтриговал, ответив на вопрос о возможном усилении.

— Спрашивайте у Карреры и Родионова, — заявил Федун. — Бюджет выделен. Надеюсь, уже завтра-послезавтра вы что-то услышите.

У Карреры, кстати, накануне матча с «Локомотивом» спрашивали про интерес к Федору Смолову, однако Массимо в интервью «СЭ» предпочел уклониться от обсуждения трансферных вопросов. Сам же лучший снайпер и футболист России сейчас залечивает травму, которая не только оставила Федора вне игры на несколько недель, но и стала катализатором новой волны разговоров о будущем бомбардира. Правда, в стане «быков» слухи стараются не комментировать, и гендиректор Владимир Хашиг, по крайней мере, на данном этапе, тему постарался закрыть, пояснив:

— Да, Смолов имеет опцию в контракте, по которой может теоретически уйти, но никаких предложений нет.

БРАЗИЛЬСКИЙ СЕРИАЛ.

Бразильский сериал развивается вокруг ЦСКА, а главную роль в нем исполняет защитник «Коринтианса» Гильерме Арана. На прошлой неделе южноамериканский клуб якобы ответил армейцам отказом. В начале этой агент игрока выразил надежду, что россияне улучшат свое предложение. Затем в бразильских СМИ появилась информация о возобновлении переговоров, на которых интересы красно-синих представляет Жорже Машаду — агент недавно продлившего контракт с клубом Мариу Фернандеса.

Потом в дело вступил главный тренер лидера серии А Фабиу Кариле. По его версии официального предложения нет, но оно может появиться в любой момент. В идеале наставник хотел бы сохранить игрока до конца сезона и отпустить его в новый клуб зимой, однако это невозможно, потому что клубу-претенденту Арана нужен сейчас. Конечно, следить за этим потоком новостей любопытно, но стоит ли относиться к ним всерьез, если речь идет о 14−15 миллионах евро?

Невероятная для ЦСКА сумма. Особенно на фоне слов гендиректора Романа Бабаева, не исключившего вариант, при котором усилиться команде не удастся. Тем не менее, в армейский клуб сватают еще и перспективного африканца — 18-летнего сенегальского полузащитника Креппина Диатта, выступающего за норвежский «Сарпсборг». Что до Араны, то цена на него в последние дни снова выросла, и скорее это говорит о банальном нежелании «Коринтианса» расставаться с одним из лидеров, на которого кроме ЦСКА претендуют еще и «Бордо» с «Ромой».

ИЗ КАЗАНИ В РОСТОВ И ОБРАТНО.

Одним из ньюсмейкеров недели был нападающий Сердар Азмун. Сам иранец, правда, долгое время никаких заявлений не делал, залечивая полученное на сборах повреждение, но писали о нем много. Про якобы неопределенную позицию «Рубина», подразумевавшую возможность подписания с форвардом контракта и последующую продажу в римский «Лацио» или леверкузенский «Байер». На самом же деле развязка получилась ожидаемой. Разбиравшиеся при посредничестве ФИФА по поводу прав на игрока казанцы согласовали с «Ростовом» условия трансфера и подписали с игроком трехлетний контракт.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">⚡Сердар Азмун возвращается в «Рубин»! <br>Ждем огненной игры? и много голов⚽⚽⚽<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD?src=hash">#НашРубин</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FCRK?src=hash">#FCRK</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/welcome?src=hash">#welcome</a><br><br>Комментарий ?<a href="https://t.co/I0w0iTkN8E">https://t.co/I0w0iTkN8E</a> <a href="https://t.co/t3eEl7XFdP">pic.twitter.com/t3eEl7XFdP</a></p>— «Рубин» Казань (@fcrk) <a href="https://twitter.com/fcrk/status/885878582513467392">14 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кроме Азмуна в пятницу было объявлено о соглашениях с еще тремя бывшими подопечными Курбана Бердыева в донском клубе — голкипером Сосланом Джанаевым и защитниками Владимиром Гранатом и Федором Кудряшовым. Налажен, правда, и обратный маршрут из Казани в Ростов, по которому проследовали отданный в аренду защитник Виталий Устинов и предварительно разорвавший соглашение с теперь уже бывшим клубом форвард Владимир Дядюн. Кроме того «Рубин» может расстаться с рядом многочисленных прошлогодних новичков, и защитник Карлос Самбрано уже ведет переговоры с греческим ПАОКом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Виталий Устинов - игрок «Ростова»<br><br>Подробнее ?<a href="https://t.co/hRZv9zWqe2">https://t.co/hRZv9zWqe2</a> <a href="https://t.co/4LAQ5AruKU">pic.twitter.com/4LAQ5AruKU</a></p>— Football Club Rostov (@rostovfc) <a href="https://twitter.com/rostovfc/status/884654637806125056">11 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В «ДИНАМО» СВАТАЮТ ГОЛЛАНДЦА, ТУЛА ЖДЕТ ОТВЕТА ТОШИЧА.

В последнем блоке обзора — кратко о других новостях и слухах недели. Так болгарские СМИ сообщили о предложении, направленном «Динамо» в адрес «Лудогорца». Предметом интереса бело-голубых назван 23-летний фланговый нападающий Виргил Мисидьян, за четыре года в Болгарии проведший 151 матч, забивший 32 мяча и выигравший четыре чемпионских титула. Правда, одним сообщением все и ограничилось, тогда как разорвавший контракт с «Динамо» практически сразу перешел в турецкий «Сивасспор».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="tr" dir="ltr">Sivasspor´umuz, profesyonel futbolcu Vitali Djakov'u renklerine bağladı. Ayrıntılar az sonra resmi internet sitemizde. <a href="https://t.co/mhpxkIKkqS">pic.twitter.com/mhpxkIKkqS</a></p>— Sivasspor (@SivassporKulubu) <a href="https://twitter.com/SivassporKulubu/status/885795620249882625">14 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После игры в Екатеринбурге Леонид Кучук заявил: «Ростов» еще может усилиться. И уже несколько часов спустя узбекский «Бунедкор» объявил о переходе в донской клуб полузащитника Элдора Шомуродова. Два года назад он был в числе номинантов на приз лучшего молодого футболиста Азии, а сейчас является основным футболистом национальной сборной, проведя за нее 12 матчей в отборочном цикле ЧМ-2018.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Элдор Шомуродов перешел в “Ростов”<a href="https://t.co/TDSH7r8gtH">https://t.co/TDSH7r8gtH</a> <a href="https://t.co/ekkGgV5Hxg">pic.twitter.com/ekkGgV5Hxg</a></p>— FC Bunyodkor (@fcbunyodkorcom) <a href="https://twitter.com/fcbunyodkorcom/status/886216482040012801">15 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Новичок премьер-лиги «СКА-Хабаровск» подписал контракт с 31-летним защитником донецкого «Олимпика» Дмитрием Гришко, в послужном списке которого значится завоевание бронзовых медалей украинского чемпионата в составе «Черноморца». Присматривались дальневосточники и к хавбеку «Арсенала» Владиславу Рыжкову, который наряду с Вадимом Стекловым и Иваном Ивановым выставлен «оружейниками» на трансфер. В Туле же укрепили среднюю линию экс-полузащитником испанской «Осасуны» Гораном Чаушичем и ждут решения Зорана Тошича.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">11 июля ПФК «Арсенал» подписал контракт с полузащитником Гораном Чаушичем.<a href="https://t.co/etPKPhZedK">https://t.co/etPKPhZedK</a> <a href="https://t.co/cK2cqQsHU5">pic.twitter.com/cK2cqQsHU5</a></p>— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) <a href="https://twitter.com/pfc_arsenal/status/884807409931345920">11 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Анжи» на сутки был освобожден от запрета на регистрацию новичков, благодаря чему состав махачкалинцев пополнили голкипер Александр Будаков и арендованный у «Спартака» еще на сезон хавбек Аяз Гулиев, а вот никаких новостей о будущем прибывшего на днях в расположение дагестанской команды опытного защитника Игоря Армаша пока не поступало. После расставания с «Кубанью» он пребывает в статусе свободного агента.

«Уфа», как заявил после победы над «Тосно» Сергей Семак не смогла осуществить запланированные трансферы, и будет выжимать максимум из имеющихся футболистов. Наконец, «Амкар», по словам главного тренера Гаджи Гаджиева, продолжает поиск опорного полузащитника и нападающего.