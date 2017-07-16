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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30400091/
16 июля 2017, 10:45 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

«Ахмат» отдал трех футболистов в аренду «Спартаку-Нальчик»

Защитники Халид Шахтиев и Идрис Муслуев, а также полузащитник Чингиз Магомадов на правах аренды перешли из «Ахмата» в «Спартак-Нальчик», выступающий во втором дивизионе России.

Арендное соглашение футболистов рассчитано до конца сезона-2017/18, сообщается на официальном сайте грозненской команды.

18-летний Магомадов в минувшем сезоне провёл 29 матчей в молодёжном первенстве России и забил один гол. На счету 20-летнего Муслуева два гола в 23 матчах, а у его сверстника Шахтиева — один гол в 28 матчах.

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