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16 июля 2017, 10:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» объявил стартовый состав на первый официальный матч при Манчини

«Зенит» объявил стартовый состав на первый официальный матч при главном тренере Роберто Манчини.

Соперником питерцев станет «СКА-Хабаровск».

В воротах сыграет Андрей Лунев, в защите — Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету и Доменико Кришито (капитан команды), в полузащите — Леандро Паредес, Александр Ерохин, Олег Шатов и Жулиано, в нападении — Александр Кокорин и Артем Дзюба.

Запасные игроки: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Александр Анюков, Максим Карпов, Юрий Жирков, Ибрагим Цаллагов, Эрнани, Маурисио, Далер Кузяев, Дмитрий Полоз, Лука Джорджевич и Себастьян Дриусси.

Начало встречи запланировано на 11:00 по московскому времени.

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