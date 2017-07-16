Президент «Рубина» Шаймиев обратился к болельщикам перед стартом сезона

«Дорогие болельщики футбольного клуба “Рубин”! Сегодня наш клуб проводит свой первый матч нового сезона. Нас ждёт увлекательный блокбастер длиною в год, где каждый матч будет решающим, а результат зависит порою от секундной вспышки характера, силы воли, выносливости, веры в победу — тех, кто выкладывается на поле, и тех, кто работает у его кромки, и тех, кто пылает на трибунах.



“Рубин” прошёл через испытания, стал зрелым и мудрым, осознал, как ценно не только создавать, но и беречь созданное, получая право на место в завтрашнем мире. Группа компаний ТАИФ, долгие годы поддерживающая клуб, приняла ответственное решение взять “Рубин” под свои знамёна, на которых написано “Сила во Благо!”. В родной дом вернулся тренерский штаб Курбана Бекиевича Бердыева, чьё имя неразрывно связано с историей успеха клуба.



Предстоящий сезон будет особенным для болельщиков, команды, города и Республики — в апреле 2018 года “Рубину” исполнится 60 лет, и славная история клуба требует новых легендарных побед. Нам необходимо сплотиться, стать “рубиновой” семьёй, зажечь Огонь внутри Камня! Это нелёгкая задача, но уверен — со временем, пускай не сразу, мы выплавим для “Рубина” достойную его оправу из золотых медалей и покоренных вершин.



Вместе мы — Сила! Где “Рубин” — там Победа!» — цитирует Шаймиева сайт казанцев.