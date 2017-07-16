ЦСКА — первый. И загадочный
После первого игрового дня лидерство захватили армейцы. Но качество их игры в обороне вызвало много вопросов.
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Видимо, что-то случилось...
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Все, отгремели спартаковские гуляния. Теперь уже окончательно. Суперкубковая ночь в Черкизове официально закрыла прошлый сезон, окрашенный в
Как вам первые впечатления? В целом неплохо, согласны?
Были, конечно, традиционные минусы. Например, пустующие сектора «Петровского» на первом в истории «Тосно» матче в
Впрочем, антураж антуражем, а Дмитрию Парфенову хочется пожелать удачи. Кровушки его «Тосно» у многих соперников попьет — можно не сомневаться. Но пока новички очков не набрали — более опытная «Уфа» при прочих равных свой шанс использовала. Хотя Сергей Семак после финального свистка отметил, что качеством футбола недоволен.
Но не ленинградская и башкирская команды открыли сезон. А свердловская и донская. «Урал» и «Ростов» тоже не порадовали скоростным, остроатакующим футболом. Первый гол чемпионата был забит с пенальти. А первой заменой стал выход Дядюна вместо Бухарова. Дядюна, который более года не появлялся на поле и для многих успел стать символом той категории футболистов, которые предпочитают получать высокий оклад, жертвуя при этом карьерой. Наконец, он «отмучился» в «Рубине». Интересно, получится ли ему проявить себя после такого застоя.
А еще интереснее, как покажет себя новый «Ростов». Мало что в этой команде напоминает о той, что играла в Лиге чемпионов и громила дома всех подряд. Почти все разбежались. Но
И, наконец, центральный матч дня — «Анжи» — ЦСКА. Вот уже кто назагадывал загадок болельщикам и специалистам, так это армейцы. С одной стороны,
Но оборона… У «Анжи» состав весьма скромный. И даже зашкаливающая уверенность в себе Александра Григоряна, которой он питает игроков, едва ли позволит махачкалинцам бороться за высокие места. Однако во втором тайме атака хозяев настолько легко продиралась через армейскую защиту, что за перспективы ЦСКА в Европе становилось страшно. Это Маркелов реализовал только один шанс из нескольких. Но афинский АЕК такими подарками может запросто воспользоваться…
Впрочем, чему удивляться — состав
ФИЛИПП ПАПЕНКОВ
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