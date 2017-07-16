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Все, отгремели спартаковские гуляния. Теперь уже окончательно. Суперкубковая ночь в Черкизове официально закрыла прошлый сезон, окрашенный в красно-белые тона. Утро воскресенья мы встретили в новом сезоне. Сезоне-2017/18.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 1, 15.07.2017, 20:00 1:3 Анжи ЦСКА

Как вам первые впечатления? В целом неплохо, согласны?

Были, конечно, традиционные минусы. Например, пустующие сектора «Петровского» на первом в истории «Тосно» матче в премьер-лиге. Грустная картинка… Нападающий дебютантов Антон Заболотный после игры с «Уфой» (0:1) отшутился, что команда тренируется как «Барселона» и метит в Лигу чемпионов. Но даже если тосненцы действительно начнут показывать шикарный футбол (чего пока, к сожалению, и близко нет), собрать в Петербурге внушительную аудиторию им будет очень сложно. По понятным сине-бело-голубым причинам.

Впрочем, антураж антуражем, а Дмитрию Парфенову хочется пожелать удачи. Кровушки его «Тосно» у многих соперников попьет — можно не сомневаться. Но пока новички очков не набрали — более опытная «Уфа» при прочих равных свой шанс использовала. Хотя Сергей Семак после финального свистка отметил, что качеством футбола недоволен.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">«Тосно» минимально уступает «Уфе» <br><br>Отчет о матче - <a href="https://t.co/YbM3J5Qgzq">https://t.co/YbM3J5Qgzq</a> <a href="https://t.co/fbW3QyTIeB">pic.twitter.com/fbW3QyTIeB</a></p>— ФК ТОСНО (@fctosno) <a href="https://twitter.com/fctosno/status/886297804704010242">15 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но не ленинградская и башкирская команды открыли сезон. А свердловская и донская. «Урал» и «Ростов» тоже не порадовали скоростным, остроатакующим футболом. Первый гол чемпионата был забит с пенальти. А первой заменой стал выход Дядюна вместо Бухарова. Дядюна, который более года не появлялся на поле и для многих успел стать символом той категории футболистов, которые предпочитают получать высокий оклад, жертвуя при этом карьерой. Наконец, он «отмучился» в «Рубине». Интересно, получится ли ему проявить себя после такого застоя.

А еще интереснее, как покажет себя новый «Ростов». Мало что в этой команде напоминает о той, что играла в Лиге чемпионов и громила дома всех подряд. Почти все разбежались. Но кое-кто остался. А именно «вечные двигатели» Калачев и Гацкан. Стоит ли удивляться, что именно они организовали гол, спасший дончан от поражения: первый навесил, второй продавил оппонента и поразил цель головой. Но хватит их запала ветеранов для того, чтобы «Ростов» не осел где-то ближе к подвалу таблицы?

И, наконец, центральный матч дня — «Анжи» — ЦСКА. Вот уже кто назагадывал загадок болельщикам и специалистам, так это армейцы. С одной стороны, вице-чемпионы, которым скоро начинать борьбу за попадание в групповой турнир Лиги чемпионов, порадовали дерзостью в атаке. В полном порядке Витинью, Дзагоев, в очередной раз доказал свой растущий как на дрожжах уровень Головин.

Но оборона… У «Анжи» состав весьма скромный. И даже зашкаливающая уверенность в себе Александра Григоряна, которой он питает игроков, едва ли позволит махачкалинцам бороться за высокие места. Однако во втором тайме атака хозяев настолько легко продиралась через армейскую защиту, что за перспективы ЦСКА в Европе становилось страшно. Это Маркелов реализовал только один шанс из нескольких. Но афинский АЕК такими подарками может запросто воспользоваться…

Впрочем, чему удивляться — состав красно-синих с каждым следующим сезоном редеет. Чтобы не начинать грустить, армейским болельщикам приходится искать плюсы в малом. Вот, например, на замену в Каспийске вышли сразу три молодых парня: Чалов, Кучаев и Жамалетдинов. Глядишь, вцепятся в шанс и заиграют по-настоящему. Да и в целом поводов отчаиваться пока нет. Насторожиться стоит, но не более того. Ведь команда пусть и чисто формально, но уже на первом месте.

ФИЛИПП ПАПЕНКОВ