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15 июля 2017, 22:33 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ЦСКА победил «Анжи» в матче первого тура чемпионата России

ТАСС, 15 июля. Московский ЦСКА одержал победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 3:1 в гостевом матче первого тура чемпионата России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Увеличить
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Голы в составе победителей забили Виктор Васин (21-я минута), Александр Головин (49) и Бибрас Натхо (79, с пенальти). У хозяев отличился Иван Маркелов (65).

Вратарь армейцев Игорь Акинфеев провел 370-ю игру в высшем дивизионе чемпионата России и вышел на 10-е место по этому показателю. Рекордсменом по количеству матчей является его партнер по команде защитник Сергей Игнашевич (464).

Васин впервые забил за ЦСКА. Права на центрального защитника принадлежат армейцам с 2011 года, однако регулярно выступать за команду он начал только во второй части прошедшего сезона, после того как вернулся из «Уфы», за которую выступал на правах аренды. Встреча с «Анжи» стала для 28-летнего защитника 21-й за ЦСКА, в составе сборной страны Васин отличился дважды в девяти играх.

29-летний Маркелов забил первый гол в высшем дивизионе чемпионата страны. Ранее уроженец Санкт-Петербурга выступал в основном за клубы Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — подольский «Витязь», петербургские «Петротрест» и «Динамо», петрозаводскую «Карелию», саратовский «Сокол». Первую часть прошедшего сезона нападающий провел в «Оренбурге» в Российской футбольной премьер-лиге (четыре матча), вторую — в московском «Динамо» в ФНЛ (13 матчей, 2 гола).

В следующем туре «Анжи» 21 июля примет пермский «Амкар», днем позже ЦСКА проведет домашнюю игру против московского «Локомотива».

15.07.2017 20:00 основной раунд: 1-й тур Анжи-Арена
Анжи 1:3 ЦСКА
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Александр Григорян Виктор Гончаренко
Голы
64′ Иван Маркелов (Х. Мамтов, П. Яковлев) 88
  Виктор Васин (Виктор Винисиус Витинью) 21′
  Александр Головин (Г. Щенников) 49′
  Бибрас Натхо 79′
Составы
Алексей Солосин 1
Магомед Мусалов 5
74′ Владимир Полуяхтов 3
Тома Фибель 45
Сергей Брызгалов 92
Иван Маркелов 88
Павел Карасев 6
Вадим Афонин 29
46′ Аяз Гулиев 77
90+1′ Олег Данченко 94
41′ 69′ Павел Яковлев (к) 91
Адлан Кацаев 7
56′ Джаба Липартия 10
Хасан Мамтов 97
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
3 Понтус Вернблум
17 Александр Головин 90+3′
10 Алан Дзагоев 64′
63 Федор Чалов
11 Виктор Винисиус Витинью 89′
75 Тимур Жамалетдинов
66 Бибрас Натхо 83′
89 Константин Кучаев
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 5
1 Угловые 4
9 Фолы 13
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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