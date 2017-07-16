Все рекорды. Как Суперкубок-2017 стал историческим

1.

«Спартак» стал лишь пятым клубом, сумевшим завоевать Суперкубок России. До него трофей брали ЦСКА (6 раз), «Зенит» (4), «Локомотив» и «Рубин» (по 2). Любопытно, что красно-белые шли к этому дольше всех — они выиграли лишь с четвертой попытки (железнодорожники и питерцы — с первой, армейцы и казанцы — со второй). Теперь остались лишь два клуба, которые играли в Суперкубке, но не завоевывали его. Это «Терек» (2005) и «Ростов» (2014).

2.

«Локомотив» в третий раз проиграл в матче за Суперкубок и сравнялся по этому показателю со спартаковцами. При этом красно-зеленые повторили «рекорд» красно-белых: они уступили в третий раз подряд — ранее в 2008 и 2015 годах («Спартак» — в 2004, 2006 и 2007). Больше всех поражений в турнире по-прежнему у ЦСКА (4), но армейцы и были участниками Суперкубка гораздо чаще других команд — 10 раз (ближайший преследователь «Зенит» — лишь 6).

3.

Впервые в матче за Суперкубок не было забито ни одного гола в основное время. Ранее четырежды встречи завершались 1:0 (в 2005, 2010, 2011 и 2016 годах). А позже всего счет был открыт в розыгрыше-2005. Тогда «Локомотив» обыграл «Терек» (1:0) благодаря пенальти, который Дмитрий Лоськов реализовал на 74-й минуте.

4.

Зато впервые в дополнительное время было забито сразу 3 мяча! Более того, никогда прежде в овертаймах не удавалось отличиться обеим командам. Стоит отметить, что ранее дополнительные 30 минут проводились еще в 4 матчах (2003, 2004, 2009 и 2015), и в них в сумме были забиты те же 3 гола. «Спартак» оказался только вторым клубом, поразившим ворота дважды. Ранее это удалось ЦСКА-2004, который в дополнительное время забил два мяча … красно-белым. А всего это лишь третий Суперкубок, в котором обладатель трофея определился в овертайме. Прежде это удавалось только армейцам — в 2004 и 2009 годах.

5.

Квинси Промес, отличившись на 113-й минуте, повторил достижение армейца Томаша Нецида: это самые поздние победные голы в истории Суперкубка России. Чешский форвард в 2009 году записал на свой счет решающий мяч в ворота «Рубина» (2:1). Всего же 113-я минута стала голевой в третий раз — повторение еще одного рекорда (в 2004 году армеец Дмитрий Кириченко установил окончательный счет в матче со «Спартаком» — 3:1). Столько же мячей было забито на 83-й минуте — Руслан Пименов за «Локомотив» в 2003 году, Жо за ЦСКА в 2006-м и Игорь Смольников за «Зенит» в 2015-м. Что же касается Промеса, то он записал на свой счет 40-й гол в истории Суперкубка. И во втором матче подряд поразил ворота «Локомотива»: 18 марта этого года голландец сравнял счет в начале второго тайма (1:1).

6.

А вот забить после 113-й минуты ранее не удавалось никому. Поэтому гол Мануэла Фернандеша на 116-й минуте стал самым поздним за все 15 розыгрышей. Между прочим, португалец в России предпочитает отличаться ближе к концу матчей. Из 16 предыдущих мячей в РФПЛ и Кубке России он 14 забил во вторых таймах и 8 — после 70-й минуты.

7.

Лишь в третий раз в истории Суперкубка России все голы на свой счет записали легионеры — бразилец Луиз Адриану, голландец Квинси Промес и португалец Мануэл Фернандеш. В 2014 году на мяч хорватского защитника «Ростова» Хрвое Милича ЦСКА ответил тремя точными ударами шведа Понтуса Вернблума, серба Зорана Тошича и ивуарийца Сейду Думбия. А год назад в игре «Зенит» — ЦСКА единственный гол на свой счет записал бразильский полузащитник питерцев Маурисиу. Всего же по количеству мячей в Суперкубке иностранцы уверенно опережают россиян — 24 против 17.

8.

«Спартак» в третий раз открыл счет в матче за Суперкубок, но впервые смог добиться победы. В 2004 году Максим Калиниченко поразил ворота армейцев на 14-й минуте, однако ЦСКА ответил тремя мячами — Сергея Семака в конце первого тайма и Даниэла Карвалью с Дмитрием Кириченко в дополнительное время. Спустя два года красно-белые во встрече с теми же армейцами выходили вперед дважды (Егор Титов открыл счет на 22-й минуте, Моцарт отличился на 47-й), но все равно уступили — 2:3. А победный гол на 83-й минуте на свой счет записал Жо.

9.

Позволив Мануэлу Фернандешу забить гол престижа, «Спартак» сравнялся по пропущенным мячам в Суперкубке с лидировавшим по этому показателю ЦСКА (по 11). Вот только армейцы участвовали в 10 розыгрышах, а спартаковцы умудрились пропустить столько же всего за 4 матча. Примечательно, что «Спартак» — единственный клуб, который играл более чем в одной встрече и при этом в каждой забивал сам и позволял это сделать соперникам.

10.