«Уфа» начала с победы чемпионат России нового сезона, обыграв «Тосно»
МОСКВА, 15 июл —
Р-Спорт. Футболисты «Уфы» одержали победу над «Тосно» из Ленинградской области в матче первого тура чемпионата России-2017/18.
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Встреча, прошедшая в субботу на поле стадиона «Петровский» в
Во втором туре чемпионата России «Уфа» сыграет 23 июля дома с чемпионом страны московским «Спартаком», а дебютант элитного дивизиона «Тосно» 22 июля встретится на выезде с «Краснодаром».
Главные тренеры
|Дмитрий Парфенов
|Сергей Семак
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|21
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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