«Уфа» начала с победы чемпионат России нового сезона, обыграв «Тосно»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в субботу на поле стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей из столицы Башкирии. Единственный мяч в матче забил на 65-й минуте Дмитрий Сысуев.

Во втором туре чемпионата России «Уфа» сыграет 23 июля дома с чемпионом страны московским «Спартаком», а дебютант элитного дивизиона «Тосно» 22 июля встретится на выезде с «Краснодаром».