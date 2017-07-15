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15 июля 2017, 19:47 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Уфа» начала с победы чемпионат России нового сезона, обыграв «Тосно»

МОСКВА, 15 июл — Р-Спорт. Футболисты «Уфы» одержали победу над «Тосно» из Ленинградской области в матче первого тура чемпионата России-2017/18.

Игрок Уфы (слева) Джемал Табидзе и игрок Тосно Евгений Марков в матче 1-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Тосно и ФК Уфа. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу на поле стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей из столицы Башкирии. Единственный мяч в матче забил на 65-й минуте Дмитрий Сысуев.

Во втором туре чемпионата России «Уфа» сыграет 23 июля дома с чемпионом страны московским «Спартаком», а дебютант элитного дивизиона «Тосно» 22 июля встретится на выезде с «Краснодаром».

15.07.2017 17:30 Зрители 4053 основной раунд: 1-й тур Петровский
Тосно 0:1 Уфа
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Сергей Семак
Голы
7 Дмитрий Сысуев (С. Игбун) 65′
Составы
Давид Юрченко 16
Евгений Чернов 28
Виталий Шахов 13
81′ Раде Дугалич 26
Георгий Мелкадзе 10
Вагиз Галиулин 21
Александр Карницкий 14
Антон Заболотный 17
54′ Денис Кутин 64
Руслан Абазов 57
86′ Младен Кашчелан (к) 18
Рустем Мухаметшин 9
65′ Евгений II Марков 20
Нуну Роша 15
31 Александр Беленов
33 Александр Сухов
55 Джемал Табидзе
3 Павел Аликин (к) 79′
17 Дмитрий Живоглядов 83′
20 Денис Тумасян
44 Силвестр Игбун
19 Иван Пауревич
13 Азамат Засеев 75′
60 Владимир Зубарев
98 Иван Обляков 64′
7 Дмитрий Сысуев
21 Кехинде Фатаи 90′
87 Игорь Безденежных
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 2
6 Угловые 5
15 Фолы 21
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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