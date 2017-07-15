Мутко: Арбитр Безбородов ничем не испортил матч за Суперкубок, он давал бороться
МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный арбитр Владислав Безбородов достойно отработал матч за Суперкубок России по футболу между «Локомотивом» и «Спартаком», он традиционно для себя давал командам бороться и практически не был заметен на поле. Такое мнение ТАСС высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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Матч за Суперкубок прошел в пятницу на стадионе «Локомотив» и завершился со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Основное время игры закончилось со счетом 0:0, в дополнительное время отличились спартаковцы Луис Адриано и Квинси Промес, в составе «Локомотива» гол забил Мануэл Фернандеш. После встречи главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что Безбородов испортил игру, не удалив Адриано после столкновения с Дмитрием Тарасовым на 75-й минуте.
«В целом, считаю, судья ничем игру не испортил — его вообще не было видно весь матч, он давал играть, бороться, он так все время судит, — считает Мутко. — Были “качели” все 120 минут. Не пойму, в каком моменте судья решил исход матча? Просто играйте», — добавил глава РФС.
«Все сослагательные вещи — “если бы, то игра сложилась вот так” — к футболу не применимы. Сложилось так, и уже ничего не поделаешь», — отметил он.
«Каждый должен заниматься своим делом»
В субботу председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что в России можно было бы вернуться к практике приглашения иностранных арбитров на ключевые матчи.
«Послушайте, у нас сегодня восемь арбитров ФИФА, один из них готовится к чемпионату мира. А как вы хотели — футбол без обсуждения судейства? Но есть судейский комитет, которому давать оценки, всем надо заниматься своими делами», — отреагировал Мутко.
«Матч длится 120 минут, причем здесь судейство? Удивляет иногда однозначность: вот он должен был сделать
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